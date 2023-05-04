Украинка Даяна Ястремская и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге «челленджера» в испанском Реусе. Матч пройдет 03 мая, начало — в 11:00 мск. Ястремская — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская в первом круге играла против испанки Соррибес-Тормо, и по предматчевым раскладам были определённые опасения. Но они развеялись по первым геймам матча, когда Ястремская переводила мчи с кросса на линию, а испанская спортсменка просто за наблюдала за этим.

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Такой игры за украинкой замечено не было давно. Но сейчас видно, что она в очень хорошей форме и против россиянки будет выглядеть куда увереннее, поскольку сейчас теннисистки из этой страны являются самым лучшим раздражителем.

Даяна будет играть в размеренный теннис. Но при возможности будет максимально ускорять мяч. Все равно процент брака у неё куда ниже, чем у её соперницы по предстоящему матчу.

Анна Блинкова

Блинкова делала все возможное, чтобы в матче против Рахимовой сыграть на равных, и у неё это получилось.

Российской спортсменке приходилось в некоторых розыгрышах очень непросто, но было видно, что она вела игру и в нужный момент добавляла максимальные обороты. В трех сетах ей удалось сломить сопротивление соотечественницы.

В матче с Ястремской будет совершенно другая игра, поэтому нужно готовиться к худшему варианту исхода событий. Украинка выглядит куда предпочтительнее по уровню игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Ястремской — 1.71, победа Блинковой — 2.13.

Прогноз: Даяна выглядела очень серьезно в первой игре на турнире, а здесь в матче против россиянки она сделает все что угодно для принципиальной победы над соперницей.

Ставка: П1 за 1.71.

Альтернативный прогноз: Блинкова откровенно слабее своей соперницы и проиграет ей ещё до начала игры.

Альтернативная ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 1.96.