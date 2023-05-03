Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против хорватки Петры Мартич в четвертьфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 21:00 мск. Свентек — Мартич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

У Иги в предыдущем раунде был непростой матч против Екатерины Александровой, которая к удивлению многих смогла стать серьезным препятствием для первой ракетки мира.

Свентек дожала россиянку только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

Во второй партии польская теннисистка вела с брейком и не реализовала матчбол при счете 5:4.

В решающем сете Свентек показала почти идеальный теннис, отдав сопернице на своей подаче лишь четыре очка.

Победная серия Свентек составляет семь матчей. Перед турниром в Мадриде она взяла титул в Штутгарте.

Мартич

Петра начала турнир с победы над немкой Лаурой Зигемунд — 7:6, 6:3.

В следующем матче хорватская теннисистка выиграла у россиянки Анны Калинской — 6:3, 4:6, 6:3.

После этого Мартич остановила Барбору Крейчикову, которая считалась явной фавориткой. Для победы над чешкой ей хватило двух сетов — 6:3, 7:6.

Все прогнозы на теннис

Пока что главным достижением Мартич в текущем сезоне остается выход в финал на турнире в австрийском Линце. В решающем раунде 33-я ракетка мира проиграла Анастасии Потаповой.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Свентек. На Мартич в этом матче можно поставить за 8.70.

Интрига здесь, конечно же, отсутствует. Возможно, Мартич возьмет пять-шесть геймов или даже больше, но по поводу исхода нет ни малейших сомнений — Ига спокойно выйдет в полуфинал и продолжит борьбу за титул.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.02.