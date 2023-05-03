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    Свентек понадобится третий сет в матче с Мартич?

    Свентек — Мартич. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Мадриде 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Мартич
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    Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против хорватки Петры Мартич в четвертьфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 21:00 мск. Свентек — Мартич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свентек

    У Иги в предыдущем раунде был непростой матч против Екатерины Александровой, которая к удивлению многих смогла стать серьезным препятствием для первой ракетки мира.

    Свентек дожала россиянку только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

    Во второй партии польская теннисистка вела с брейком и не реализовала матчбол при счете 5:4.

    В решающем сете Свентек показала почти идеальный теннис, отдав сопернице на своей подаче лишь четыре очка.

    Победная серия Свентек составляет семь матчей. Перед турниром в Мадриде она взяла титул в Штутгарте.

    Мартич

    Петра начала турнир с победы над немкой Лаурой Зигемунд — 7:6, 6:3.

    В следующем матче хорватская теннисистка выиграла у россиянки Анны Калинской — 6:3, 4:6, 6:3.

    После этого Мартич остановила Барбору Крейчикову, которая считалась явной фавориткой. Для победы над чешкой ей хватило двух сетов — 6:3, 7:6.

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    Пока что главным достижением Мартич в текущем сезоне остается выход в финал на турнире в австрийском Линце. В решающем раунде 33-я ракетка мира проиграла Анастасии Потаповой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Свентек. На Мартич в этом матче можно поставить за 8.70.

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    Интрига здесь, конечно же, отсутствует. Возможно, Мартич возьмет пять-шесть геймов или даже больше, но по поводу исхода нет ни малейших сомнений — Ига спокойно выйдет в полуфинал и продолжит борьбу за титул.

    Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.02.

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    Свентек — Мартич: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на теннис. Свентек понадобится третий сет в матче с Мартич?
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