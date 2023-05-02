Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов встретятся в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

У Карена позади два непростых матча. В первом он выиграл у бразильца Тьяго Монтейро — 6:3, 3:6, 6:3.

В следующем раунде россиянин остановил Роберто Баутисту-Агута — 7:5, 4:6, 6:3.

В матче против испанца Хачанов мощно провел решающую партию, сумев взять 87 процентов очков на первой подаче и 67 — на второй. Здесь у Роберто не было ни одного брейк-пойнта.

Хачанов впервые в карьере выиграл на мадридском «Мастерсе» больше одного матча.

Рублев

Андрей тем временем пока не отдал ни одного сета в испанской столице.

В предыдущем раунде российский теннисист выиграл у японца Есихито Нисиоки — 6:2, 7:5.

Перед этим Рублев одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:5, 6:4.

В игре против Нисиоки действующий чемпион «Мастерса» в Монте-Карло ни разу не терял подачу, при этом у соперника был лишь один брейк-пойнт.

Все прогнозы на теннис

Сейчас, наверное, уже можно говорить о том, что Рублев одинаково сильно играет как на харде, так и на грунте.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.65, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.48.

В прошлом месяце Андрей выиграл у Карена в Монте-Карло — 7:6, 6:2.

И в данном случае все указывает на то, что Хачанову будет сложно взять реванш, поскольку соперник в последнее время очень уверенно играет на грунте.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 21,5 за 2.45.