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    Рублев снова обыграет Хачанова?

    Хачанов — Рублев. Прогноз (к. 2.45) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов встретятся в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года

    Хачанов

    У Карена позади два непростых матча. В первом он выиграл у бразильца Тьяго Монтейро — 6:3, 3:6, 6:3.

    В следующем раунде россиянин остановил Роберто Баутисту-Агута — 7:5, 4:6, 6:3.

    В матче против испанца Хачанов мощно провел решающую партию, сумев взять 87 процентов очков на первой подаче и 67 — на второй. Здесь у Роберто не было ни одного брейк-пойнта.

    Хачанов впервые в карьере выиграл на мадридском «Мастерсе» больше одного матча.

    Рублев

    Андрей тем временем пока не отдал ни одного сета в испанской столице.

    В предыдущем раунде российский теннисист выиграл у японца Есихито Нисиоки — 6:2, 7:5.

    Перед этим Рублев одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:5, 6:4.

    В игре против Нисиоки действующий чемпион «Мастерса» в Монте-Карло ни разу не терял подачу, при этом у соперника был лишь один брейк-пойнт.

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    Сейчас, наверное, уже можно говорить о том, что Рублев одинаково сильно играет как на харде, так и на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.65, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.48.

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    В прошлом месяце Андрей выиграл у Карена в Монте-Карло — 7:6, 6:2.

    И в данном случае все указывает на то, что Хачанову будет сложно взять реванш, поскольку соперник в последнее время очень уверенно играет на грунте.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 21,5 за 2.45.

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    Хачанов — Рублев: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова обыграет Хачанова?
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