Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:00 мск. Баэс — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баэс

Себастьян оказался среди сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче Баэс одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 3:6, 6:3, 6:4. Аргентинец ни разу не потерял подачу во втором и третьем сетах.

В начале апреля 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала в португальском Эшториле, но после этого у него было сразу два неудачных турнира.

Баэс не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Мюнхене.

Циципас

Для Стефаноса турнир начался с тяжелейшего матча против Доминика Тима, который наконец-то набрал оптимальную форму.

Циципас дожал австрийца только на решающем тай-брейке — 3:6, 6:1, 7:6.

Несмотря на то, что соперник забрал первый сет, грек в целом здорово провел матч. Ему удалось взять 88 процентов очков на первой подаче, а ее точность была на уровне 79 процентов.

Все прогнозы на теннис

Перед мадридским «Мастерсом» Циципас дошел до финала в Барселоне. В решающем матче его остановил Карлос Алькарас (3:6, 4:6).

В прошлом году Циципас дошел в Мадриде до полуфинала

Прогноз и ставка

На Баэса в этом матче можно поставить за 5.25, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.

Себастьян тоже показывает приличный теннис, но против такого Циципаса, как в недавнем матче с Тимом, у него нет ни малейших шансов на успех.

Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.92.