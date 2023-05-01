ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо» «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»Триллер на «Энфилде». Жота лишил «Тоттенхэм» эпичного камбэка Хулиан АльваресВозвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ
  • 11:17
    • Соболев отреагировал на слухи об интересе к нему клубов Серии А
  • 10:09
    • Дзюба: В «Локомотиве» я как родной, наконец-то нашел любовь
    Все новости спорта

    Циципас обыграет Баэса с разгромным счетом?

    Баэс — Циципас. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 1 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Баэс — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:00 мск. Баэс — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баэс

    Себастьян оказался среди сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    В первом матче Баэс одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 3:6, 6:3, 6:4. Аргентинец ни разу не потерял подачу во втором и третьем сетах.

    В начале апреля 22-летний теннисист дошел до четвертьфинала в португальском Эшториле, но после этого у него было сразу два неудачных турнира.

    Баэс не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Мюнхене.

    Циципас

    Для Стефаноса турнир начался с тяжелейшего матча против Доминика Тима, который наконец-то набрал оптимальную форму.

    Циципас дожал австрийца только на решающем тай-брейке — 3:6, 6:1, 7:6.

    Несмотря на то, что соперник забрал первый сет, грек в целом здорово провел матч. Ему удалось взять 88 процентов очков на первой подаче, а ее точность была на уровне 79 процентов.

    Все прогнозы на теннис

    Перед мадридским «Мастерсом» Циципас дошел до финала в Барселоне. В решающем матче его остановил Карлос Алькарас (3:6, 4:6).

    В прошлом году Циципас дошел в Мадриде до полуфинала

    Прогноз и ставка

    На Баэса в этом матче можно поставить за 5.25, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Себастьян тоже показывает приличный теннис, но против такого Циципаса, как в недавнем матче с Тимом, у него нет ни малейших шансов на успех.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Де Минаур — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гетеборг — Норрчепинг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Арис Лимассол — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Малага — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Баэс — Циципас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Циципас обыграет Баэса с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры