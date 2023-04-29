Россиянка Мирра Андреева сыграет против польской теннисистки Магды Линетт в третьем круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 15:00 мск. Андреева — Линетт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андреева

Как бы ни завершился предстоящий матч, Мирру все равно можно будет назвать главным открытием не только этого турнира, но и первой половины сезона.

В первом круге 15-летняя теннисистка эффектно разобралась с финалисткой US Open-2021 Лейло Фернандес — 6:3, 6:4.

А во втором матче Андреева остановила 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майя — 7:6, 6:3.

Для Мирры это первая победа над соперницей из топ-20.

В первой партии юная россиянка сначала отыграла у бразильянки подачу на сет при счете 3:5, а потом спасла три сет-бола на тай-брейке. Теннисный мир слегка в шоке.

Линетт

Магда тоже успела удивить. В предыдущем раунде она одержала победу над Маркетой Вондроушовой — 7:6, 4:6, 6:4.

Чешка считалась явной фавориткой, но в итоге Линетт наказала соперницу за постоянные ошибки на подаче.

Все прогнозы на теннис

В середине апреля польская теннисистка проиграла Юлии Путинцевой и Елене Рыбакиной в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

А в начале месяца полуфиналистка Australian Open-2023 прошла один раунд в Чарльстоне. После победы над Варварой Грачевой 19-я ракетка мира уступила Мэдисон Киз.

Прогноз и ставка

На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.65, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.24.

Глядя на то, как Мирра провела предыдущие матчи, уже никто не удивится, если она пройдет еще один раунд.

Ставка — победа Андреевой + тотал геймов больше 20,5 за 2.90.