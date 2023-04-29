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    Андреева обыграет полуфиналистку Australian Open?

    Андреева — Линетт. Прогноз (к. 2.90) и ставки на турнир в Мадриде 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Линетт
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против польской теннисистки Магды Линетт в третьем круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 15:00 мск. Андреева — Линетт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андреева

    Как бы ни завершился предстоящий матч, Мирру все равно можно будет назвать главным открытием не только этого турнира, но и первой половины сезона.

    В первом круге 15-летняя теннисистка эффектно разобралась с финалисткой US Open-2021 Лейло Фернандес — 6:3, 6:4.

    А во втором матче Андреева остановила 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майя — 7:6, 6:3.
    Для Мирры это первая победа над соперницей из топ-20.

    В первой партии юная россиянка сначала отыграла у бразильянки подачу на сет при счете 3:5, а потом спасла три сет-бола на тай-брейке. Теннисный мир слегка в шоке.

    Линетт

    Магда тоже успела удивить. В предыдущем раунде она одержала победу над Маркетой Вондроушовой — 7:6, 4:6, 6:4.

    Чешка считалась явной фавориткой, но в итоге Линетт наказала соперницу за постоянные ошибки на подаче.

    Все прогнозы на теннис

    В середине апреля польская теннисистка проиграла Юлии Путинцевой и Елене Рыбакиной в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

    А в начале месяца полуфиналистка Australian Open-2023 прошла один раунд в Чарльстоне. После победы над Варварой Грачевой 19-я ракетка мира уступила Мэдисон Киз.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.65, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.24.

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    Глядя на то, как Мирра провела предыдущие матчи, уже никто не удивится, если она пройдет еще один раунд.

    Ставка — победа Андреевой + тотал геймов больше 20,5 за 2.90.

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    Андреева — Линетт: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на теннис. Андреева обыграет полуфиналистку Australian Open?
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