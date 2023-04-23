Испанец Карлос Алькарас сыграет против грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос вышел в финал на четырех из пяти турниров в этом году.

В Буэнос-Айресе и Индиан-Уэллсе испанец взял титул, в Рио-де-Жанейро уступил в финале Кэмерону Норри, а на «Мастерсе» в Майами проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

Алькарас при этом второй год подряд добрался в Барселоне до решающего матча. В прошлогоднем финале он обыграл Пабло Каррено-Бусту.

На этой неделе 19-летний теннисист пока что не проиграл ни одного сета. Самым простым получился матч 1/2 финала против британца Дэна Эванса — 6:2, 6:2.

Сложнее всего пока что было в игре с Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4. В предыдущих раундах Алькарас выиграл у Нуну Боржеса и Роберто Баутисты-Агута.

Циципас

Стефанос тем временем вышел в финал впервые после Открытого чемпионата Австралии.

В Барселоне грек доходил до решающего матча в сезонах-2018 и 2021, но в обоих случаях не смог взять титул.

В субботу у Стефа был тяжелейший матч против Лоренцо Музетти — 6:4, 5:7, 6:3.

Во второй партии итальянец отыграл матчбол при счете 4:5. На решающий сет у Музетти, похоже, просто не хватило сил. Циципас сразу сделал два брейка, после чего спокойно довел дело до победы.

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В предыдущих раундах пятая ракетка мира уверенно разобрался с Педро Качином, Денисом Шаповаловым и Алексом Де Минауром.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Циципаса букмекеры предлагают за 3.78.

Стеф ранее ни разу выигрывал у Карлоса. После знаменитой победы в третьем круге US Open-2021 Алькарас дважды остановил Циципаса в сезоне-2022 — в Майами и в Барселоне.

И после прошлогодних матчей сложилось впечатление, что грек не совсем понимает, за счет чего он может обыграть испанца.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 2.06. Разгромная победа Карлоса не станет сюрпризом.