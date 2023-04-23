ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»Верните скучный «Арсенал». Хаотичные «канониры» теряют очки из-за глупых ошибок «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 3:2. Онлайн «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы
  • 18:28
    • «Бавария» проиграла «Майнцу» в Бундеслиге
  • 21:32
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 21:01
    • «Зенит» дома победил «Динамо»
  • 20:38
    • Хет-трик Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
  • 19:16
    • Алькарас пробился в финал турнира в Барселоне
  • 19:01
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Ноттингем Форест»
  • 16:44
    • Рублев уверенно пробился в финал турнира в Баня-Луке
    Все новости спорта

    Алькарас обыграет Циципаса с разгромным счетом?

    Алькарас — Циципас. Прогноз (к. 2.06) и ставки на финал турнира в Барселоне 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Алькарас — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос вышел в финал на четырех из пяти турниров в этом году.

    В Буэнос-Айресе и Индиан-Уэллсе испанец взял титул, в Рио-де-Жанейро уступил в финале Кэмерону Норри, а на «Мастерсе» в Майами проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

    Алькарас при этом второй год подряд добрался в Барселоне до решающего матча. В прошлогоднем финале он обыграл Пабло Каррено-Бусту.

    На этой неделе 19-летний теннисист пока что не проиграл ни одного сета. Самым простым получился матч 1/2 финала против британца Дэна Эванса — 6:2, 6:2.

    Сложнее всего пока что было в игре с Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4. В предыдущих раундах Алькарас выиграл у Нуну Боржеса и Роберто Баутисты-Агута.

    Циципас

    Стефанос тем временем вышел в финал впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    В Барселоне грек доходил до решающего матча в сезонах-2018 и 2021, но в обоих случаях не смог взять титул.

    В субботу у Стефа был тяжелейший матч против Лоренцо Музетти — 6:4, 5:7, 6:3.

    Во второй партии итальянец отыграл матчбол при счете 4:5. На решающий сет у Музетти, похоже, просто не хватило сил. Циципас сразу сделал два брейка, после чего спокойно довел дело до победы.

    Все прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах пятая ракетка мира уверенно разобрался с Педро Качином, Денисом Шаповаловым и Алексом Де Минауром.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Циципаса букмекеры предлагают за 3.78.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Стеф ранее ни разу выигрывал у Карлоса. После знаменитой победы в третьем круге US Open-2021 Алькарас дважды остановил Циципаса в сезоне-2022 — в Майами и в Барселоне.

    И после прошлогодних матчей сложилось впечатление, что грек не совсем понимает, за счет чего он может обыграть испанца.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 2.06. Разгромная победа Карлоса не станет сюрпризом.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Сампдория — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.06
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Виннипег — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Усман — Тафа
  • Бокс
  • Завтра в 00:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Роса — Дюмонт
  • Бокс
  • Завтра в 00:40
    •  1.47
  • Прогноз на матч Рахимов — Кордона
  • Бокс
  • Завтра в 01:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Майами — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Павлович — Блейдс
  • Бокс
  • Завтра в 04:40
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алькарас — Циципас: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Циципаса с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры