Алькарас
Карлос, как и ожидалось, без особых проблем преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.
В первом матче испанец разгромил португальца Нуну Боржеса — 6:3, 6:1.
Дальше была победа над Роберто Баутистой-Агутом — 6:3, 7:5. В этом матче болельщикам было не так скучно. Алькарас несколько раз терял подачу, но легко исправлял ошибки за счет классной игры на приеме.
В этом году Алькарас выиграл десять из 11-ти матчей на грунте.
Давидович-Фокина
Алехандро тоже здорово провел предыдущие матчи. В первом ему удалось обыграть аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:3.
После этого Давидович-Фокина остановил финна Эмиля Руусувуори — 6:4, 7:5.
Испанец впервые в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Давидович-Фокина сразу же проиграл Карену Хачанову, а в португальском Эшториле после победы над Люкой Ван Ашем сенсационно уступил Марко Чеккинато.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 7.50.
До настоящей интриги здесь вряд ли дойдет. В отдельных геймах Алехандро, безусловно, заставит соперника побегать, но не более того.
Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.