Испанцы Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина встретятся в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос, как и ожидалось, без особых проблем преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

В первом матче испанец разгромил португальца Нуну Боржеса — 6:3, 6:1.

Дальше была победа над Роберто Баутистой-Агутом — 6:3, 7:5. В этом матче болельщикам было не так скучно. Алькарас несколько раз терял подачу, но легко исправлял ошибки за счет классной игры на приеме.

В этом году Алькарас выиграл десять из 11-ти матчей на грунте.

Давидович-Фокина

Алехандро тоже здорово провел предыдущие матчи. В первом ему удалось обыграть аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:3.

После этого Давидович-Фокина остановил финна Эмиля Руусувуори — 6:4, 7:5.

Испанец впервые в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.

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На «Мастерсе» в Монте-Карло Давидович-Фокина сразу же проиграл Карену Хачанову, а в португальском Эшториле после победы над Люкой Ван Ашем сенсационно уступил Марко Чеккинато.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 7.50.

До настоящей интриги здесь вряд ли дойдет. В отдельных геймах Алехандро, безусловно, заставит соперника побегать, но не более того.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.