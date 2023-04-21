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    Алькарасу не хватит двух сетов в матче с Давидовичем-Фокиной?

    Алькарас — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Давидович-Фокина
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    Карлос Алькарас
    Испанцы Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина встретятся в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 21 Апреля 2023 года

    Алькарас

    Карлос, как и ожидалось, без особых проблем преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

    В первом матче испанец разгромил португальца Нуну Боржеса — 6:3, 6:1.

    Дальше была победа над Роберто Баутистой-Агутом — 6:3, 7:5. В этом матче болельщикам было не так скучно. Алькарас несколько раз терял подачу, но легко исправлял ошибки за счет классной игры на приеме.

    В этом году Алькарас выиграл десять из 11-ти матчей на грунте.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тоже здорово провел предыдущие матчи. В первом ему удалось обыграть аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:3.

    После этого Давидович-Фокина остановил финна Эмиля Руусувуори — 6:4, 7:5.

    Испанец впервые в сезоне выиграл два матча подряд на грунте.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Давидович-Фокина сразу же проиграл Карену Хачанову, а в португальском Эшториле после победы над Люкой Ван Ашем сенсационно уступил Марко Чеккинато.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 7.50.

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    До настоящей интриги здесь вряд ли дойдет. В отдельных геймах Алехандро, безусловно, заставит соперника побегать, но не более того.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

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    Алькарас — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на теннис. Алькарасу не хватит двух сетов в матче с Давидовичем-Фокиной?
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