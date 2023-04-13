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    Фриц и Легечка проведут затяжной матч?

    Фриц — Легечка. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Легечка
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Иржи Легечки в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 15:00 мск. Фриц — Легечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Фриц

    Тейлор попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче американец одержал победу над Стэном Вавринкой — 7:6, 6:2.

    38-летнему швейцарцу хватило сил только на первый сет. Но главой проблемой Стэна стала чересчур надежная игра Фрица на подаче.

    Тейлор не отдал ни одного гейма на собственной подаче, отыграв пять брейк-пойнтов.

    В прошлом году Фриц дошел в Монте-Карло до четвертьфинала.

    Легечка

    Иржи в первом раунде выиграл у финна Эмиля Руусувуори — 6:1, 7:5. Во второй партии чех дважды уступал с брейком, но в итоге отыгрался, показав классный теннис на приеме.

    Во втором матче Легечка одержал победу над Григором Димитровым — 7:6, 6:4.

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    В первом сете чешский теннисист снова дважды терял подачу, но и здесь сумев ему дважды удалось сделать обратный брейк.

    Во второй партии Легечка взял все геймы на своей подаче и сделал брейк при счете 5:4.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.56, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.43.

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    В конце декабря Тейлор выиграл у Иржи в матче United Cup — 6:3, 6:4.

    Возможно, американцу снова не понадобится дополнительная партия. Но как минимум две партии, скорее всего, будут затяжными.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Фриц — Легечка: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Фриц и Легечка проведут затяжной матч?
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