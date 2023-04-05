Путинцева
Юлия в первом раунде одержала волевую победу над Элиной Свитолиной, для которой этот матч стал первым после рождения дочери.
Путинцева дожала украинку только в третьем сете — 6:7, 6:2, 6:4.
В решающей партии теннисистка из Казахстана чуть лучше соперницы сыграла на собственной подаче. Но при этом очевидно, что в этом компоненте ей надо прибавлять.
Путинцева прервала серию поражений из трех матчей. И во многом только благодаря тому, что Свитолина впервые вышла на корт после годичного перерыва.
Александрова
Екатерина оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Предстоящий матч станет для Александровой первым на грунте в этом году.
В конце марта россиянка здорово выступила на крупном турнире в Майами, сумев дойти до четвертьфинала. В третьем круге 17-я ракетка мира остановила Белинду Бенчич (7:6, 6:3).
В прошлом сезоне Александрова дошла в Чарльстоне до полуфинала, а ее главным достижением на грунте стал выход в полуфинал крупного турнира в Мадриде.
Прогноз и ставка
На Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.30, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.62.
Екатерине, в первую очередь, надо сконцентрироваться на геймах на собственной подаче. Чем меньше она будет ошибаться, тем больше соперница будет нервничать. А Путинцева, как известно, быстро выходит из себя.
Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.43.