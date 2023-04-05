Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 19:30 мск. Путинцева — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Путинцева

Юлия в первом раунде одержала волевую победу над Элиной Свитолиной, для которой этот матч стал первым после рождения дочери.

Путинцева дожала украинку только в третьем сете — 6:7, 6:2, 6:4.

В решающей партии теннисистка из Казахстана чуть лучше соперницы сыграла на собственной подаче. Но при этом очевидно, что в этом компоненте ей надо прибавлять.

Путинцева прервала серию поражений из трех матчей. И во многом только благодаря тому, что Свитолина впервые вышла на корт после годичного перерыва.

Александрова

Екатерина оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Предстоящий матч станет для Александровой первым на грунте в этом году.

В конце марта россиянка здорово выступила на крупном турнире в Майами, сумев дойти до четвертьфинала. В третьем круге 17-я ракетка мира остановила Белинду Бенчич (7:6, 6:3).

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В прошлом сезоне Александрова дошла в Чарльстоне до полуфинала, а ее главным достижением на грунте стал выход в полуфинал крупного турнира в Мадриде.

Прогноз и ставка

На Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.30, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.62.

Екатерине, в первую очередь, надо сконцентрироваться на геймах на собственной подаче. Чем меньше она будет ошибаться, тем больше соперница будет нервничать. А Путинцева, как известно, быстро выходит из себя.

Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.43.