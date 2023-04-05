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    Александрова обыграет Путинцеву с разгромным счетом?

    Путинцева — Александрова. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 19:30 мск. Путинцева — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Путинцева

    Юлия в первом раунде одержала волевую победу над Элиной Свитолиной, для которой этот матч стал первым после рождения дочери.

    Путинцева дожала украинку только в третьем сете — 6:7, 6:2, 6:4.

    В решающей партии теннисистка из Казахстана чуть лучше соперницы сыграла на собственной подаче. Но при этом очевидно, что в этом компоненте ей надо прибавлять.

    Путинцева прервала серию поражений из трех матчей. И во многом только благодаря тому, что Свитолина впервые вышла на корт после годичного перерыва.

    Александрова

    Екатерина оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Предстоящий матч станет для Александровой первым на грунте в этом году.

    В конце марта россиянка здорово выступила на крупном турнире в Майами, сумев дойти до четвертьфинала. В третьем круге 17-я ракетка мира остановила Белинду Бенчич (7:6, 6:3).

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    В прошлом сезоне Александрова дошла в Чарльстоне до полуфинала, а ее главным достижением на грунте стал выход в полуфинал крупного турнира в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.30, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.62.

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    Екатерине, в первую очередь, надо сконцентрироваться на геймах на собственной подаче. Чем меньше она будет ошибаться, тем больше соперница будет нервничать. А Путинцева, как известно, быстро выходит из себя.

    Ставка — победа Александровой в двух сетах за 2.43.

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    Путинцева — Александрова: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Александрова обыграет Путинцеву с разгромным счетом?
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