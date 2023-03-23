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    Сможет ли Родина удивить Линетт?

    Линетт — Родина. Прогноз (к. 2.21) и ставки на турнир в Майами 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Родина
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    Евгения Родина
    Россиянка Евгения Родина сыграет против польской теннисистки Магды Линетт во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:30 мск. Линетт — Родина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Линетт

    Магда попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго круга.

    На турнире в Индиан-Уэллсе Линетт тоже пропускала первый раунд, а во втором уступила Эмме Радукану (6:7, 2:6).

    В Остине польская теннисистка тоже не прошла ни одного раунда. Здесь ее остановила Варвара Грачева.

    Главным достижением Линетт в этом году пока что остается сенсационный выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Родина

    Евгения тем временем преподнесла сенсацию, выиграв в первом круге у Бернарды Перы.

    Американка совершенно зря недооценила российскую теннисистку, которая не так давно вернулась в тур после почти трехлетнего перерыва.

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    На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Родина начала с классной победы над француженкой Ализе Корне, после чего уступила белоруске Арине Соболенко (2:6, 0:6).

    Родина проводит всего лишь третий турнир в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Линетт в этом матче можно поставить за 1.25, победу Родиной букмекеры предлагают за 3.95.

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    На этот раз Евгении вряд ли удастся удивить соперницу. У польской теннисистки точно не будет проблем с настроем на предстоящий матч.

    Но и до разгрома здесь вряд ли дойдет. Скорее всего, будет два напряженных сета.

    Ставка — победа Линетт + тотал геймов больше 18,5 за 2.21.

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    Линетт — Родина: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Родина удивить Линетт?
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