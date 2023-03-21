Россиянка Анна Блинкова сыграет против немки Юле Нимайер в первом круге престижного турнира в Майми. Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:00 мск. Блинкова — Нимайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Блинкова

Анна в начале месяца выиграла один матч на турнире в Индиан-Уэллсе. В первом раунде ей удалось разгромить американку Энн Ли (1:6, 2:6).

Дальше было поражение от Вероники Кудерметовой — 3:6, 4:6. Но надо сказать, что Блинкова достойно провела матч против соотечественницы.

На турнире в Остине российская теннисистка тоже стартовала с победы над Энн Ли, после чего уступила Варваре Грачевой (3:6, 7:6, 1:6).

Пока что главным достижением Блинковой в этом году остается выход в полуфинал на турнире в австралийском Хобарте.

Также стоит добавить, ранее Блинкова не выиграла ни одного матча в Майами.

Нимайер

У Юле тем временем в последнее время были сплошные разочарования.

Серия поражений немецкой теннисистки составляет уже четыре матча. Последний раз она побеждала еще в начале февраля, когда обыграла Софию Кенин на турнире в австрийском Линце.

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После этого Нимайер проиграла Анастасии Потаповой и не смогла пройти первый круг в Мериде, Монтеррее и Индиан-Уэллсе.

В текущем сезоне Нимайер потерпела девять поражений в 11-ти матчах.

Прогноз и ставка

На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.67, победу Нимайер букмекеры предлагают за 2.20.

Несмотря на то, что соперница слабо проводит первую половину сезона, на Блинкову здесь все равно опасно ставить. Анна тоже не из тех, в ком можно быть уверенным на сто процентов.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.43.