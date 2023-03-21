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    Блинкова может продлить ужасную серию Нимайер

    Блинкова — Нимайер. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 21 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Нимайер
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против немки Юле Нимайер в первом круге престижного турнира в Майми. Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:00 мск. Блинкова — Нимайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Блинкова

    Анна в начале месяца выиграла один матч на турнире в Индиан-Уэллсе. В первом раунде ей удалось разгромить американку Энн Ли (1:6, 2:6).

    Дальше было поражение от Вероники Кудерметовой — 3:6, 4:6. Но надо сказать, что Блинкова достойно провела матч против соотечественницы.

    На турнире в Остине российская теннисистка тоже стартовала с победы над Энн Ли, после чего уступила Варваре Грачевой (3:6, 7:6, 1:6).

    Пока что главным достижением Блинковой в этом году остается выход в полуфинал на турнире в австралийском Хобарте.

    Также стоит добавить, ранее Блинкова не выиграла ни одного матча в Майами.

    Нимайер

    У Юле тем временем в последнее время были сплошные разочарования.

    Серия поражений немецкой теннисистки составляет уже четыре матча. Последний раз она побеждала еще в начале февраля, когда обыграла Софию Кенин на турнире в австрийском Линце.

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    После этого Нимайер проиграла Анастасии Потаповой и не смогла пройти первый круг в Мериде, Монтеррее и Индиан-Уэллсе.

    В текущем сезоне Нимайер потерпела девять поражений в 11-ти матчах.

    Прогноз и ставка

    На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.67, победу Нимайер букмекеры предлагают за 2.20.

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    Несмотря на то, что соперница слабо проводит первую половину сезона, на Блинкову здесь все равно опасно ставить. Анна тоже не из тех, в ком можно быть уверенным на сто процентов.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Блинкова — Нимайер: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на теннис. Блинкова может продлить ужасную серию Нимайер
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