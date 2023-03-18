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    Саккари не хватит энергии на весь матч против Соболенко

    Саккари — Соболенко. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 18 марта 2023 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Мария Саккари сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 01:00 мск. Саккари — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 18 Марта 2023 года

    Саккари

    Мария впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд. И здесь сразу надо сказать, что на этом турнире она до сих пор дожимала своих соперниц только в третьем сете.

    В четвертьфинале Саккари одержала волевую победу над Петрой Квитовой — 4:6, 7:5, 6:1.

    Во второй партии гречанка уступала с брейком, но все-таки смогла отыграться. К решающему сету соперница оказалась не готова, прежде всего, психологически.

    Перед этим седьмая ракетка мира выиграла у Шелби Роджерс, Ангелины Калининой и Каролины Плишковой.

    Саккари второй год подряд добралась в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

    Соболенко

    Арина тем временем впервые в карьере дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Ранее ее лучшим результатом здесь был выход в четвертый круг.

    В четвертьфинале Соболенко разгромила американку Кори Гауфф — 6:4, 6:0.

    Все прогнозы на теннис

    Белоруска взяла 87 процентов очков на первой подаче (во втором сете — 100 процентов). Неудивительно, что у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

    Соболенко выиграла 16 из 17-ти матчей в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 3.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.35.

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    В отличие от Арины, Мария потратила слишком много сил в недавних матчах, и этот момент, скорее всего, окажется ключевым.

    Хватит ли гречанке энергии на всю игру против одной из лучших теннисисток мира? Вряд ли.

    Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.92.

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    Саккари — Соболенко: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на теннис. Саккари не хватит энергии на весь матч против Соболенко
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