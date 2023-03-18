Белоруска Мария Саккари сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 01:00 мск. Саккари — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд. И здесь сразу надо сказать, что на этом турнире она до сих пор дожимала своих соперниц только в третьем сете.

В четвертьфинале Саккари одержала волевую победу над Петрой Квитовой — 4:6, 7:5, 6:1.

Во второй партии гречанка уступала с брейком, но все-таки смогла отыграться. К решающему сету соперница оказалась не готова, прежде всего, психологически.

Перед этим седьмая ракетка мира выиграла у Шелби Роджерс, Ангелины Калининой и Каролины Плишковой.

Саккари второй год подряд добралась в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

Соболенко

Арина тем временем впервые в карьере дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Ранее ее лучшим результатом здесь был выход в четвертый круг.

В четвертьфинале Соболенко разгромила американку Кори Гауфф — 6:4, 6:0.

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Белоруска взяла 87 процентов очков на первой подаче (во втором сете — 100 процентов). Неудивительно, что у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

Соболенко выиграла 16 из 17-ти матчей в этом году.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 3.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.35.

В отличие от Арины, Мария потратила слишком много сил в недавних матчах, и этот момент, скорее всего, окажется ключевым.

Хватит ли гречанке энергии на всю игру против одной из лучших теннисисток мира? Вряд ли.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.92.