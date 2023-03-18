Саккари
Мария впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд. И здесь сразу надо сказать, что на этом турнире она до сих пор дожимала своих соперниц только в третьем сете.
В четвертьфинале Саккари одержала волевую победу над Петрой Квитовой — 4:6, 7:5, 6:1.
Во второй партии гречанка уступала с брейком, но все-таки смогла отыграться. К решающему сету соперница оказалась не готова, прежде всего, психологически.
Перед этим седьмая ракетка мира выиграла у Шелби Роджерс, Ангелины Калининой и Каролины Плишковой.
Саккари второй год подряд добралась в Индиан-Уэллсе до полуфинала.
Соболенко
Арина тем временем впервые в карьере дошла в Индиан-Уэллсе до полуфинала. Ранее ее лучшим результатом здесь был выход в четвертый круг.
В четвертьфинале Соболенко разгромила американку Кори Гауфф — 6:4, 6:0.
Белоруска взяла 87 процентов очков на первой подаче (во втором сете — 100 процентов). Неудивительно, что у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.
Соболенко выиграла 16 из 17-ти матчей в этом году.
Прогноз и ставка
На Саккари в этом матче можно поставить за 3.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.35.
В отличие от Арины, Мария потратила слишком много сил в недавних матчах, и этот момент, скорее всего, окажется ключевым.
Хватит ли гречанке энергии на всю игру против одной из лучших теннисисток мира? Вряд ли.
Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.92.