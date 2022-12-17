Британец Кэмерон Норри сыграет против хорвата Борны Чорича в матче за пятое место на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдет 17 декабря, начало — 14:00 мск. Норри — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

Норри не смог попасть в четверку лучших, проиграв Стефаносу Циципасу. В отличие от прошлой недели, на этот раз британец слабо провел матч против грека.

Первый сет Кэмерон и вовсе провалил, взяв лишь один гейм. Во втором борьбы было побольше, но при счете 4:4 Норри снова неудачно сыграл на подаче, позволив сопернику сделать брейк.

Ну и в целом Норри играл заметно хуже, чем в предыдущем матче с Циципасом, у которого на этот раз было аж десять брейк-пойнтов.

Кэмерон же почти не угрожал греку в геймах на приеме. Здесь все было под полным контролем Циципаса.

Чорич

У Чорича в пятницу был напряженный матч против Андрея Рублева. Хорват ранее никогда не обыгрывал россиянина и на этот раз ему тоже не удалось прервать неприятную серию.

Главной проблемой Борны стала чересчур уверенная игра соперника на подаче. Ему так и не удалось сделать хотя бы один брейк.

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У Рублева, впрочем, тоже было не очень много шансов на приеме, но один из них во втором сете он все-таки реализовал. А в первой партии Чорич уступил восьмой ракетке мира только на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 1.84, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.90.

Кэмерон и Борна играют в схожем стиле, поэтому можно предположить, что соперникам не удастся друг друга удивить.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87. В данном матче вряд ли стоит рассматривать ставки на исход.