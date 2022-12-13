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    Корне возьмет реванш у Грачевой?

    Грачева — Корне. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Лиможе 13 декабря 2022 года

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    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 15:30 мск. Грачева — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грачева

    Грачева на прошлой неделе выиграла один матч на турнире в Анже. После победы над Тессой Андрианяфитримо россиянка уступила Кларе Бюрель.

    Варвара здорово боролась в первых двух сетах против Бюрель, а в решающей партии взяла лишь один гейм.

    Во второй половине года Грачева смогла выиграть больше одного матча только на двух турнирах. В Ченнае она дошла до четвертьфинала, а в Руане — до полуфинала.

    Пока что Грачева находится в топ-100 (95-я в новой версии рейтинга), но с такими результатами удержаться там будет почти нереально.

    Корне

    Корне планировала завершить карьеру после этого сезона, но, похоже, передумала.

    Уже известно, что француженка заявилась на австралийские турниры, которые пройдут в следующем месяце.

    В принципе, глядя на результаты Ализе в этом году, нет ничего удивительного в том, что она не уходить из тенниса.

    В начале 2022-го Корне дошла до четвертьфинала на Australian Open, в конце мая до третьего раунда на Ролан Гаррос, а летом до полуфинала в Бад-Хомбурге и четвертого круга на Уимблдоне.

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    На US Open 32-летняя теннисистка выиграла два матча. При этом в первом раунде она спокойно остановила прошлогоднюю чемпионку Эмму Радукану.

    Прогноз и ставка

    На Грачеву в этом матче можно поставить за 2.91, победу Корне букмекеры предлагают за 1.40.

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    С одной стороны, все очевидно, но есть нюансы. Весной Варвара обыграла Ализе на турнире в Мадриде.

    А в прошлом году россиянке удалось взять у француженки сет в Чикаго.

    И с учетом того, что Корне, скорее всего, находится не в идеальной форме, вполне вероятно, что Грачевой удастся как минимум избежать разгромного поражения.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Грачева — Корне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на теннис. Корне возьмет реванш у Грачевой?
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