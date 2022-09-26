Хорват Борна Чорич сыграет против Раду Албота из Молдовы в первом круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 10:00 мск. Чорич — Албот: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Чорич стал, пожалуй, главным героем августа в теннисном мире. Хорват сенсационно выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

В решающем матче Борна одержал уверенную победу над греком Стефаносом Циципасом.

Но удивлять Чорич начал гораздо раньше. Во втором круге он выиграл у Рафаэля Надаля, после чего остановил Роберто Баутисту-Агута, канадца Феликса Оже-Альяссима и британца Кэмерона Норри.

На Открытом чемпионате США Чорич выступил не так удачно. Во втором раунде его остановил Дженсон Бруксби. Но нет никаких сомнений в том, что Чорич избавился от последствий сложной травмы плеча и снова будет максимально опасным соперником даже для любого игрока первой десятки.

Албот

Албот тем временем в середине сентября выиграл «челленджер» в Стамбуле, благодаря чему закрепился в топ-100.

В решающем матче Раду одержал победу над опытным чехом Лукашем Росолом (6:2, 6:0).

На US Open Албот не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв индийцу Юки Бхамбри.

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Зато перед этим он выиграл два матча в мексиканском Лос-Кабосе и дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Чикаго.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 1.25, победу Албота букмекеры предлагают за 3.44.

В матчах с Алботом самое главное не расслабляться, и тогда все будет в порядке. Ну а Чорич, как известно, всегда максимально настроен на борьбу.

При желании хорват выиграет предстоящий матч с разгромным счетом.

Ставка — победа Чорича с форой по геймам (-4,5) за 2.10.