Британец Дэн Эванс сыграет против американца Маркоса Хирона в полуфинале турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 00:00 мск. Эванс — Хирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Эванс третий раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. Ранее он остановился в шаге от решающего матча в Сиднее и Монреале.

На этой неделе британец, стартовавший сразу со второго раунда, пока не отдал ни одного сета.

В первом матче Дэн одержал победу над японцем Таро Даниэлем, а в следующем уверенно разобрался с французом Констаном Лестьенном.

Хирон

Для Хирона это второй случай в сезоне, когда ему удалось пробиться в четверку лучших. В феврале он добрался до полуфинала в Далласе.

С тех пор американцу трижды удавалось выигрывать по два матча в рамках одного турнира, в том числе на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

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В Сан-Диего Маркос тоже начал со второго круга. И в первом матче он спокойно выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри, а в четвертьфинале одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом.

Прогноз и ставка

На Эванса в этом матче можно поставить за 1.53, победу Хирона букмекеры предлагают за 2.59.

В прошлом году Дэн обыграл американца на турнире в Мельбурне и на US Open. Но оба матча получились упорными, нельзя сказать, что британец прям явно доминировал — этого и близко не было.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.