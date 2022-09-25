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    Эвансу и Хирону не хватит двух сетов?

    Эванс — Хирон. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Сан-Диего 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Хирон
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    Дэн Эванс
    Британец Дэн Эванс сыграет против американца Маркоса Хирона в полуфинале турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 00:00 мск. Эванс — Хирон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Мужчины 25 Сентября 2022 года
    Даниэль Эванс (Великобритания)
  • Сан-Диего. Мужчины
    •  Даниэль Эванс (Великобритания) 00:00 Маркос Гирон (США) Маркос Гирон (США)
  • Сан-Диего. Мужчины
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    Эванс

    Эванс третий раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. Ранее он остановился в шаге от решающего матча в Сиднее и Монреале.

    На этой неделе британец, стартовавший сразу со второго раунда, пока не отдал ни одного сета.

    В первом матче Дэн одержал победу над японцем Таро Даниэлем, а в следующем уверенно разобрался с французом Констаном Лестьенном.

    Хирон

    Для Хирона это второй случай в сезоне, когда ему удалось пробиться в четверку лучших. В феврале он добрался до полуфинала в Далласе.

    С тех пор американцу трижды удавалось выигрывать по два матча в рамках одного турнира, в том числе на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

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    В Сан-Диего Маркос тоже начал со второго круга. И в первом матче он спокойно выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри, а в четвертьфинале одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом.

    Прогноз и ставка

    На Эванса в этом матче можно поставить за 1.53, победу Хирона букмекеры предлагают за 2.59.

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    В прошлом году Дэн обыграл американца на турнире в Мельбурне и на US Open. Но оба матча получились упорными, нельзя сказать, что британец прям явно доминировал — этого и близко не было.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Эванс — Хирон: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на теннис. Эвансу и Хирону не хватит двух сетов?
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