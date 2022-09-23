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    Маррей проиграет Де Минауру на Кубке Лейвера?

    Маррей — Де Минаур. Прогноз (к. 1.82) и ставки на Кубок Лейвера 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Де Минаур
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера. Матч пройдет 23 сентября в Лондоне, начало — в 21:00 мск. Маррей — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей на прошлой неделе провел один матч в рамках Кубка Дэвиса. Британец спокойно выиграл у представителя Казахстана Дмитрия Попко — 6:4, 6:3.

    На Кубке Лейвера Энди очень хотел сыграть в паре с Роджером Федерером, который совсем недавно объявил об уходе из профессионального спорта. В итоге в своем последнем матче в карьере швейцарец сыграет вместе с Рафаэлем Надалем против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо.

    Маррей неплохо выступил на недавнем Открытом чемпионате США. Энди прошел два раунда, после чего уступил итальянцу Маттео Берреттини.

    Де Минаур

    Де Минаур тоже играл за свою сборную в Кубке Дэвиса. Австралиец провел два матча и в обоих одержал победу.

    Сначала Алекс выиграл у бельгийца Давида Гоффена, а затем — у француза Бенжамена Бонзи.

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    На US Open Де Минаур тоже дошел до треьего круга. Дальше его не пустил испанец Пабло Каррено-Буста.

    А одним из главных достижений Де Минаура в этом сезоне остается победа на турнире в Атланте в конце июля.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 2.13, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.68.

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    Зная о своих проблемах, Маррей наверняка не станет чересчур усердствовать в предстоящем матче. В его случае очень важно поберечь себя перед заключительной частью сезона.

    Ставка — победа Де Минаура с форой по геймам (-0,5) за 1.82.

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    Маррей — Де Минаур: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Маррей проиграет Де Минауру на Кубке Лейвера?
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