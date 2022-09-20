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    Самсонова обыграет уставшую Рыбакину?

    Рыбакина — Самсонова. Прогноз (к. 2.62) и ставки на турнир в Токио 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 04:00 мск. Рыбакина — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Рыбакина на прошлой неделе дошла до финала в словенском Портороже. Результат очень даже солидный, но теннисистка из Казахстана, скорее всего, осталась разочарована.

    В решающем матче Елена проиграла Катерине Синяковой. Чемпионка Уимблдона-2022 взяла первый сет, вела с брейком во втором, но в итоге упустила возможность выиграть четвертый титул в карьере.

    В общем, на прошлой неделе Рыбакина потратила слишком много физических и эмоциональных сил.

    Самсонова

    Самсонова тем временем еще ни разу не играла после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке она дошла до четвертого раунда, где уступила австралийке Айле Томлянович.

    Но август стал по-настоящему успешным месяцем для Людмилы. Сначала она взяла титул в Вашингтоне. В финале россиянка одержала волевую победу над эстонкой Каей Канепи.

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    А вскоре после этого Самсонова стала чемпионкой в Кливленде. На этот раз ее соперницей в решающем матче была белоруска Александра Саснович. На этом турнире она не отдала ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 2.11, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.73.

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    Если Рыбакина все-таки решит играть в Токио, вряд ли ей удастся показать серьезный результат. С учетом длительного перелета из Европы в Японию восстановиться за такой короткий промежуток времени просто нереально.

    Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 2.62.

    В прошлом году Самсонова обыграла Рыбакину на крупном турнире в Монреале.

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    Рыбакина — Самсонова: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Самсонова обыграет уставшую Рыбакину?
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