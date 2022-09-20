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    Кудла обыграет Вердаско с разгромным счетом?

    Кудла — Вердаско. Прогноз (к. 2.34) и ставки на турнир в Сан-Диего 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кудла — Вердаско
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    Фернандо Вердаско
    Американец Денис Кудла сыграет против испанца Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 18:00 мск. Кудла — Вердаско: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Мужчины 20 Сентября 2022 года
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    •  Денис Кудла (Украина) 20:00 Фернандо Вердаско (Испания) Фернандо Вердаско (Испания)
  • Сан-Диего. Мужчины
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    Кудла

    Кудла на прошлой неделе неплохо выступил на «челленджере» в Кэри. Американец остановился в шаге от решающего матча.

    В полуфинале Денис уступил немцу Доминику Кепферу — 6:7, 3:6.

    Перед этим Кудла выиграл у Закари Свайды, Эмилио Навы и Факундо Мены.

    А вот на уровне ATP Кудле в последнее время нечем похвастаться. В августе он смог выиграть один матч только на турнире в Вашингтоне.

    Вердаско

    Вердаско тем временем на прошлой неделе играл на «челленджере». Испанец легко прошел первый круг, а во втором сенсационно проиграл 622-й ракетке мира Кораю Кирчи.

    В конце августа Фернандо не смог пройти квалификацию на Открытом чемпионате США, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге 38-летний теннисист уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

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    Относительно успешным для Вердаско стал «челленджер» в Ванкувере. Здесь он выиграл два матча.

    Ранее в этом сезоне Вердаско провел лишь два матча на харде на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Кудлу в этом матче можно поставить за 1.56, победу Вердаско букмекеры предлагают за 2.43.

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    Кудла тоже не впечатляет в текущем сезоне, но с испанским ветераном он, скорее всего, справится.

    Ставка — победа Кудлы в двух сетах за 2.34.

    К слову, Кудла побеждал Вердаско еще четыре года назад на грунте в Хьюстоне.

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    Кудла — Вердаско: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на теннис. Кудла обыграет Вердаско с разгромным счетом?
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