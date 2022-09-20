Американец Денис Кудла сыграет против испанца Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 18:00 мск. Кудла — Вердаско: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудла

Кудла на прошлой неделе неплохо выступил на «челленджере» в Кэри. Американец остановился в шаге от решающего матча.

В полуфинале Денис уступил немцу Доминику Кепферу — 6:7, 3:6.

Перед этим Кудла выиграл у Закари Свайды, Эмилио Навы и Факундо Мены.

А вот на уровне ATP Кудле в последнее время нечем похвастаться. В августе он смог выиграть один матч только на турнире в Вашингтоне.

Вердаско

Вердаско тем временем на прошлой неделе играл на «челленджере». Испанец легко прошел первый круг, а во втором сенсационно проиграл 622-й ракетке мира Кораю Кирчи.

В конце августа Фернандо не смог пройти квалификацию на Открытом чемпионате США, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге 38-летний теннисист уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.

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Относительно успешным для Вердаско стал «челленджер» в Ванкувере. Здесь он выиграл два матча.

Ранее в этом сезоне Вердаско провел лишь два матча на харде на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Кудлу в этом матче можно поставить за 1.56, победу Вердаско букмекеры предлагают за 2.43.

Кудла тоже не впечатляет в текущем сезоне, но с испанским ветераном он, скорее всего, справится.

Ставка — победа Кудлы в двух сетах за 2.34.

К слову, Кудла побеждал Вердаско еще четыре года назад на грунте в Хьюстоне.