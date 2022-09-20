Кудла
Кудла на прошлой неделе неплохо выступил на «челленджере» в Кэри. Американец остановился в шаге от решающего матча.
В полуфинале Денис уступил немцу Доминику Кепферу — 6:7, 3:6.
Перед этим Кудла выиграл у Закари Свайды, Эмилио Навы и Факундо Мены.
А вот на уровне ATP Кудле в последнее время нечем похвастаться. В августе он смог выиграть один матч только на турнире в Вашингтоне.
Вердаско
Вердаско тем временем на прошлой неделе играл на «челленджере». Испанец легко прошел первый круг, а во втором сенсационно проиграл 622-й ракетке мира Кораю Кирчи.
В конце августа Фернандо не смог пройти квалификацию на Открытом чемпионате США, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге 38-летний теннисист уступил южнокорейцу Квон Сун Ву.
Относительно успешным для Вердаско стал «челленджер» в Ванкувере. Здесь он выиграл два матча.
Ранее в этом сезоне Вердаско провел лишь два матча на харде на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Кудлу в этом матче можно поставить за 1.56, победу Вердаско букмекеры предлагают за 2.43.
Кудла тоже не впечатляет в текущем сезоне, но с испанским ветераном он, скорее всего, справится.
Ставка — победа Кудлы в двух сетах за 2.34.
К слову, Кудла побеждал Вердаско еще четыре года назад на грунте в Хьюстоне.