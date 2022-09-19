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    Хаддад-Майя обыграет Наито с разгромным счетом?

    Наито — Хаддад-Майя. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Токио 19 сентября 2022 года

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    Беатрис Хаддад-Майа
    Бразильянка Беатрис Хаддад-Майа сыграет против японки Юки Наито в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 10:00 мск. Наито — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Наито

    Наито на минувшей неделе не смогла попасть в основную сетку на турнире в Ченнае. Во втором раунде квалификации она проиграла 421-й ракетке мира Оливии Тяндрамулии.

    На Открытом чемпионате США Юки тоже прошла отбор, сразу же уступив Эжени Бушар.

    В этом сезоне Наито демонстрировала неплохие результаты только на уровне ITF. А вот к турнирам WTA она, похоже, пока не готова.

    Наито никогда не поднималась в рейтинге выше 169-го места.

    Хаддад-Майя

    Хаддад-Майя после US Open решила сыграть в словенском Портороже. Бразильянка в итоге дошла до четвертьфинала, где проиграла румынке Ане Богдан.

    С одной стороны, не самое слабое выступление, но Беатрис наверняка рассчитывала как минимум на полуфинал.

    В Нью-Йорке Хаддад-Майя начала с разгромной победы над Аной Конюх (6:0, 6:0), но уже в следующем матче уступила Бьянке Андрееску.

    Все прогнозы на теннис

    При этом одним из главных достижений бразильской теннисистки остается выход в финал крупного турнира в Торонто. Здесь ей удалось выиграть даже у Иги Швентек.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Хаддад-Майя. На Наито можно поставить за 6.21.

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    Да, здесь нет смысла рассчитывать на сенсацию. Если бы не wild card от организаторов, Наито бы никогда не попала в основу на таком турнире.

    Ставка — победа Хаддад-Майя с форой по геймам (-6,5) за 1.92.

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    Наито — Хаддад-Майя: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Хаддад-Майя обыграет Наито с разгромным счетом?
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