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    Бушар выиграет третий матч подряд?

    Бушар — Подороска. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Ченнае 16 сентября 2022 года

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    Канадская теннисистка Эжени Бушар сыграет против аргентинки Нади Подороски в четвертьфинале турнира в Ченнае (Индия). Матч пройдет 16 сентября, начало — в 14:30 мск. Бушар — Подороска: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бушар

    Бушар вернулась в тур в середине августа после 17-месячного перерыва. Все это время она восстанавливалась после сложной травмы плеча.

    В первом матче канадская теннисистка проиграла 166-й ракетке мира Арианне Хортоно (2:6, 2:6) на турнире в Ванкувере.

    На Открытом чемпионате США Бушар прошел один раунд квалификации, после чего уступила талантливой чешке Линде Носковой.

    В Ченнае Эжени начала с победы над швейцаркой Иоанной Цугер (7:6, 6:2), а во втором раунде ей удалось обыграть индийку Карман Каур Танди (6:2, 7:6).

    Подороска

    Подороска тоже пропустила первую половину сезона. В этом году ее первым турниром стал Уимблдон, на котором аргентинская теннисистка не смогла пройти квалификацию.

    После этого Надя сыграла несколько турниров на уровне ITF. И в обоих случаях ей удалось дойти до полуфинала.

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    До турнира в Ченнае Подороска после возвращения выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA, пройдя круг в Варшаве.

    А на этой неделе Подороска у японки Киоки Окамуры и немки Татьяны Марии.

    Прогноз и ставка

    На Бушар в этом матче можно поставить за 2.16, победу Подороски букмекеры предлагают за 1.73.

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    Очевидно, что это не тот случай, когда уместно ставить на исход, шансы здесь действительно 50 на 50.

    Но при этом вполне вероятно, что на этот раз девушкам не хватит двух сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Бушар — Подороска: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на теннис. Бушар выиграет третий матч подряд?
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