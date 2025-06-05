Гренада — Багамские острова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Гренада и Багамские острова. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гренада — Багамские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гренада

Турнирное положение: Гренадцы нынче выглядят бледно. Команда в среднем забивает гол за матч.

При этом Гренада находятся на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 5 мячей в 2 поединках.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Гренадцы одолели Ангилью (2:0).

При этом чуть ранее Гренада была разгромлена Россией (0:5). А вот поединок с Сент-Винсент и Гренадинами завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гренада победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Гренадцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно поборется за 2 место в группе.

Тем не менее, Гренада лишь на 3 очка отстает от второй позиции. Так что команде очки нужны, словно воздух в июньскую жару.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гренадцы способны прибавить в плане реализации.

Багамские острова

Турнирное положение: Багамцы нынче откровенно не преуспевают в плане результатов. Команда неизменно пропускала в 16 своих последних поединках.

Причем Багамские острова находятся на 5 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего 1 мяч в 2 турах квалификации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Багамцы уступили Барбадосу (2:6).

До того команда нанесла поражение Виргинским островам (3:1). А вот еще один поединок с Барбадосом завершился поражением (2:3).

Вообще же, Багамские острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 10 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе багамцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Багамские острова пропускают уж слишком легко. Да и ноль в графе очки явно не прибавляет оптимизма.

Команда все никак не может поймать свою игру. А вот нынче она вполне способна дать бой столь же нестабильному оппоненту.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Багамцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Багамцы в среднем пропускают 2 гола за матч

Гренадцы в среднем забивают гол за матч

Багамские острова пропускали в 16 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гренада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Гренадцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же твердо намерены оторваться от дна турнирной таблицы.

Ставка: Победа Гренады за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35