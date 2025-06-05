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    Добудет ли Гренада три очка?

    Гренада — Багамские острова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гренада — Багамские острова
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    5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Гренада и Багамские острова. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гренада — Багамские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гренада

    Турнирное положение: Гренадцы нынче выглядят бледно. Команда в среднем забивает гол за матч.

    При этом Гренада находятся на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 5 мячей в 2 поединках.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Гренадцы одолели Ангилью (2:0).

    При этом чуть ранее Гренада была разгромлена Россией (0:5). А вот поединок с Сент-Винсент и Гренадинами завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гренада победила 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Гренадцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно поборется за 2 место в группе.

    Тем не менее, Гренада лишь на 3 очка отстает от второй позиции. Так что команде очки нужны, словно воздух в июньскую жару.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гренадцы способны прибавить в плане реализации.

    Багамские острова

    Турнирное положение: Багамцы нынче откровенно не преуспевают в плане результатов. Команда неизменно пропускала в 16 своих последних поединках.

    Причем Багамские острова находятся на 5 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего 1 мяч в 2 турах квалификации.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Багамцы уступили Барбадосу (2:6).

    До того команда нанесла поражение Виргинским островам (3:1). А вот еще один поединок с Барбадосом завершился поражением (2:3).

    Вообще же, Багамские острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 10 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе багамцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

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    При этом Багамские острова пропускают уж слишком легко. Да и ноль в графе очки явно не прибавляет оптимизма.

    Команда все никак не может поймать свою игру. А вот нынче она вполне способна дать бой столь же нестабильному оппоненту.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Багамцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Багамцы в среднем пропускают 2 гола за матч

    • Гренадцы в среднем забивают гол за матч

    • Багамские острова пропускали в 16 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гренада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Гренадцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же твердо намерены оторваться от дна турнирной таблицы.

    Ставка: Победа Гренады за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гренада — Багамские острова?

    Матч Гренада — Багамские острова состоится 05 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гренада — Багамские острова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гренада — Багамские острова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гренада — Багамские острова?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гренада — Багамские острова?

    Коэффициенты букмекеров: Гренада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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