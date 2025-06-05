Голубич — Масарова. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Бирмингеме 5 июня 2025 года

Голубич
В первом раунде Виктория спокойно обыграла француженку Армони Тан — 6:2, 6:3.
В конце мая представительница Швейцарии прошла один раунд на Ролан Гаррос — после волевой победы над экс-первой ракеткой мира Петрой Квитовой проиграла Аманде Анисимовой.
Интересно, что это был всего лишь третий случай в сезоне, когда Голубич прошла раунд на уровне основной сетки.
Перед этим она дошла до полуфинала на грунтовом турнире WTA 125 во французском Сен-Мало, а в феврале выиграла один матч в Клуж-Напоке.
Масарова
Ребека в стартовом матче одержала волевую победу над украинкой Дарьей Снигур — 3:6, 6:2, 6:4.
В текущем сезоне швейцарская теннисистка провела уже 35 матчей — и на этом отрезке у нее 22 победы и 13 поражений.
В конце мая Масарова уступила немке Тамаре Корпач в решающем раунде квалификации, но зато перед этим она дошла до финала на турнире WTA 125 в испанском Вике и выиграла два матча на «тысячнике» в Мадриде.
Кроме того, в марте Масарова добралась до третьего круга на крупном турнире в Майами и до полуфинала в Пуэрто-Вальярте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Голубич в этом матче можно поставить за 1.73, победу Масаровой букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: несмотря на то, что у Масаровой не самый большой опыт выступлений на траве, ей вполне по силам обыграть соотечественницу.
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Рекомендуемая ставка: победа Масаровой за 2.01.