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    Голубич и Масарова проведут больше 20 геймов?

    Голубич — Масарова. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Бирмингеме 5 июня 2025 года

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    Ребека Масарова
    Швейцарки Виктория Голубич и Ребека Масарова встретятся во втором круге турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 5 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Голубич — Масарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Голубич

    В первом раунде Виктория спокойно обыграла француженку Армони Тан — 6:2, 6:3.

    В конце мая представительница Швейцарии прошла один раунд на Ролан Гаррос — после волевой победы над экс-первой ракеткой мира Петрой Квитовой проиграла Аманде Анисимовой.

    Интересно, что это был всего лишь третий случай в сезоне, когда Голубич прошла раунд на уровне основной сетки.

    Прогнозы на теннис

    Перед этим она дошла до полуфинала на грунтовом турнире WTA 125 во французском Сен-Мало, а в феврале выиграла один матч в Клуж-Напоке.

    Масарова

    Ребека в стартовом матче одержала волевую победу над украинкой Дарьей Снигур — 3:6, 6:2, 6:4.

    В текущем сезоне швейцарская теннисистка провела уже 35 матчей — и на этом отрезке у нее 22 победы и 13 поражений.

    В конце мая Масарова уступила немке Тамаре Корпач в решающем раунде квалификации, но зато перед этим она дошла до финала на турнире WTA 125 в испанском Вике и выиграла два матча на «тысячнике» в Мадриде.

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    Кроме того, в марте Масарова добралась до третьего круга на крупном турнире в Майами и до полуфинала в Пуэрто-Вальярте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Голубич в этом матче можно поставить за 1.73, победу Масаровой букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: несмотря на то, что у Масаровой не самый большой опыт выступлений на траве, ей вполне по силам обыграть соотечественницу.

    Рекомендуемая ставка: победа Масаровой за 2.01.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Голубич — Масарова?

    Матч Голубич — Масарова состоится 05 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Голубич — Масарова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Масаровой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Голубич — Масарова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Масаровой» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Голубич — Масарова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Голубич — Масарова?

    Коэффициенты букмекеров: на Голубич в этом матче можно поставить за 1.73, победу Масаровой букмекеры предлагают за 2.01.

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