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    Ангилью ждет грандиозное побитие

    Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья
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    5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Сент-Винсент и Гренадины и Ангилья. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сент-Винсент и Гренадины

    Турнирное положение: Винсентианцы нынче выглядят бледно. Команда в среднем забивает гол за матч.

    При этом Сент-Винсент и Гренадины находятся на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 поединках.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Винсентианцы подписали мировую с Виргинскими островами (1:1).

    При этом чуть ранее Сент-Винсент и Гренадины одолели Сент-Китс и Невис (3:0). Да и в первом поединке с тем же оппонентом успех сопутствовал команде (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сент-Винсент и Гренадины победили 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Винсентианцы в последних матчах вполне преуспевали. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    Плюс Сент-Винсент и Гренадины лишь однажды пересекались с Ангильей. Почти 11 лет назад команда разгромила соперника (4:0).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Винсентианцы способны прибавить в плане реализации.

    Ангилья

    Турнирное положение: Англиане нынче откровенно не преуспевают в плане результатов. Команда крайне слабо стартовала в текущей квалификации.

    Причем Ангилья находится на 5 месте в своем квинтете. Вот только не забила команда еще ни разу, пропустив в свои ворота 12 мячей.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Англиане уступили Гренаде (0:2).

    До того команда потерпела поражение от Сент-Китс и Невиса (2:4). Зато Виргинские острова были обыграны (1:0).

    Вообще же, Ангилья в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе англиане выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

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    При этом Ангилья проиграла в двух своих последних матчах. Да и оборона команды зачастую допускает простейшие ошибки.

    Команда все никак не может поймать свою игру. Да и старые проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Англиане постараются зацепиться хотя бы за балл.

    Статистика для ставок

    • Англиане в среднем пропускают 6 голов за матч

    • Винсентианцы в среднем забивают гол за матч

    • Винсентианцы не проигрывают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сент-Винсент и Гренадины — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Винсентианцы выглядят монолитнее соперника, к тому же твердо намерены добыть первую победу в квалификации.

    Ставка: Фора Сент-Винсента и Гренадин -2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья?

    Матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья состоится 05 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Сент-Винсента и Гренадин -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Сент-Винсента и Гренадин -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья?

    Коэффициенты букмекеров: Сент-Винсент и Гренадины — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

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