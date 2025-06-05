Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Сент-Винсент и Гренадины и Ангилья. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сент-Винсент и Гренадины

Турнирное положение: Винсентианцы нынче выглядят бледно. Команда в среднем забивает гол за матч.

При этом Сент-Винсент и Гренадины находятся на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 поединках.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Винсентианцы подписали мировую с Виргинскими островами (1:1).

При этом чуть ранее Сент-Винсент и Гренадины одолели Сент-Китс и Невис (3:0). Да и в первом поединке с тем же оппонентом успех сопутствовал команде (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Сент-Винсент и Гренадины победили 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Винсентианцы в последних матчах вполне преуспевали. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Плюс Сент-Винсент и Гренадины лишь однажды пересекались с Ангильей. Почти 11 лет назад команда разгромила соперника (4:0).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Винсентианцы способны прибавить в плане реализации.

Ангилья

Турнирное положение: Англиане нынче откровенно не преуспевают в плане результатов. Команда крайне слабо стартовала в текущей квалификации.

Причем Ангилья находится на 5 месте в своем квинтете. Вот только не забила команда еще ни разу, пропустив в свои ворота 12 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Англиане уступили Гренаде (0:2).

До того команда потерпела поражение от Сент-Китс и Невиса (2:4). Зато Виргинские острова были обыграны (1:0).

Вообще же, Ангилья в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе англиане выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Ангилья проиграла в двух своих последних матчах. Да и оборона команды зачастую допускает простейшие ошибки.

Команда все никак не может поймать свою игру. Да и старые проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Англиане постараются зацепиться хотя бы за балл.

Статистика для ставок

Англиане в среднем пропускают 6 голов за матч

Винсентианцы в среднем забивают гол за матч

Винсентианцы не проигрывают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сент-Винсент и Гренадины — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Винсентианцы выглядят монолитнее соперника, к тому же твердо намерены добыть первую победу в квалификации.

Ставка: Фора Сент-Винсента и Гренадин -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10