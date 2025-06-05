Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

Сент-Винсент и Гренадины
Турнирное положение: Винсентианцы нынче выглядят бледно. Команда в среднем забивает гол за матч.
При этом Сент-Винсент и Гренадины находятся на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 поединках.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Винсентианцы подписали мировую с Виргинскими островами (1:1).
При этом чуть ранее Сент-Винсент и Гренадины одолели Сент-Китс и Невис (3:0). Да и в первом поединке с тем же оппонентом успех сопутствовал команде (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Сент-Винсент и Гренадины победили 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Винсентианцы в последних матчах вполне преуспевали. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Плюс Сент-Винсент и Гренадины лишь однажды пересекались с Ангильей. Почти 11 лет назад команда разгромила соперника (4:0).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Винсентианцы способны прибавить в плане реализации.
Ангилья
Турнирное положение: Англиане нынче откровенно не преуспевают в плане результатов. Команда крайне слабо стартовала в текущей квалификации.
Причем Ангилья находится на 5 месте в своем квинтете. Вот только не забила команда еще ни разу, пропустив в свои ворота 12 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Англиане уступили Гренаде (0:2).
До того команда потерпела поражение от Сент-Китс и Невиса (2:4). Зато Виргинские острова были обыграны (1:0).
Вообще же, Ангилья в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе англиане выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Ангилья проиграла в двух своих последних матчах. Да и оборона команды зачастую допускает простейшие ошибки.
Команда все никак не может поймать свою игру. Да и старые проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Англиане постараются зацепиться хотя бы за балл.
Статистика для ставок
- Англиане в среднем пропускают 6 голов за матч
- Винсентианцы в среднем забивают гол за матч
- Винсентианцы не проигрывают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сент-Винсент и Гренадины — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Винсентианцы выглядят монолитнее соперника, к тому же твердо намерены добыть первую победу в квалификации.
Ставка: Фора Сент-Винсента и Гренадин -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10