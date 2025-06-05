Монтсеррат — Белиз. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Монтсеррат и Белиз. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтсеррат — Белиз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Монтсеррат

Турнирное положение: Монтсерратцы нынче выглядят бледно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом Монтсеррат находится на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах квалификации.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Монтсерратцы минимально уступили Сальвадору.

При этом чуть ранее Монтсеррат уступил Сент-Винсенту и Гренадинам (1:2). Да и поединок с Бонэйром завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Монтсеррат победил 1 раз. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Монтсерратцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Поединки с Белизом для команды традиционно складываются безуспешно. Монтсеррат уступил сопернику в обоих очных поединках.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Монтсерратцы намерены пободаться за вторую позицию в группе.

Белиз

Турнирное положение: Белизцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем Белиз находится на 5 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего один мяч в 2 турах квалификации на Мундиаль.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Белизцы не смогли обыграть «Торос Незу» (0:0).

До того команда была бита крепкой Коста-Рикой (1:6). А еще чуть раньше она была буквально уничтожена теми же костариканцами (0:7).

Вообще же, Белиз в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе белизцы выглядят посредственно. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом Белиз имеет огромные сложности в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.

Команда вряд ли поборется за вторую строчку в группе. Зато Белиз вполне способен оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Белизцы намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Монтсеррат уступил в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают 3 гола за матч

Белиз не побеждает уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Монтсеррат — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Монтсерратцы мотивированы добыть свои первые очки, да и фактор своего поля должен им в этом помочь.

Ставка: Победа Монтсеррата в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35