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    Монтсеррат — Белиз. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Монтсеррат — Белиз
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    5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Монтсеррат и Белиз. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтсеррат — Белиз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Монтсеррат

    Турнирное положение: Монтсерратцы нынче выглядят бледно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    При этом Монтсеррат находится на 4 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах квалификации.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Монтсерратцы минимально уступили Сальвадору.

    При этом чуть ранее Монтсеррат уступил Сент-Винсенту и Гренадинам (1:2). Да и поединок с Бонэйром завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Монтсеррат победил 1 раз. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Монтсерратцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

    Поединки с Белизом для команды традиционно складываются безуспешно. Монтсеррат уступил сопернику в обоих очных поединках.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Монтсерратцы намерены пободаться за вторую позицию в группе.

    Белиз

    Турнирное положение: Белизцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем Белиз находится на 5 месте в своем квинтете. Вот только забила команда всего один мяч в 2 турах квалификации на Мундиаль.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. Белизцы не смогли обыграть «Торос Незу» (0:0).

    До того команда была бита крепкой Коста-Рикой (1:6). А еще чуть раньше она была буквально уничтожена теми же костариканцами (0:7).

    Вообще же, Белиз в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе белизцы выглядят посредственно. Команда не побеждает 4 матча кряду.

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    При этом Белиз имеет огромные сложности в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.

    Команда вряд ли поборется за вторую строчку в группе. Зато Белиз вполне способен оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Белизцы намерены зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Монтсеррат уступил в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают 3 гола за матч

    • Белиз не побеждает уже 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Монтсеррат — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Монтсерратцы мотивированы добыть свои первые очки, да и фактор своего поля должен им в этом помочь.

    Ставка: Победа Монтсеррата в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монтсеррат — Белиз?

    Матч Монтсеррат — Белиз состоится 05 июня 2025 года в 00:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Монтсеррат — Белиз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монтсеррат — Белиз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монтсеррат — Белиз?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монтсеррат — Белиз?

    Коэффициенты букмекеров: Монтсеррат — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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