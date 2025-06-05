Барбадос — Аруба. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

Барбадос
Турнирное положение: Баджанцы нынче выглядят бледно. Команда не смогла победить в четырех своих последних поединках.
При этом Барбадос находятся на 5 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах квалификации.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баджанцы не смогли переиграть Доминику (0:0).
При этом чуть ранее Барбадос сыграл вничью с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Гайаной завершился провалом (3:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах Барбадос победил 1 раз. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баджанцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.
Поединки с Арубой для команды традиционно складываются успешно. Барбадос из трех очных поединков извлекли 2 победы при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Баджанцы способны прибавить в плане реализации.
Аруба
Турнирное положение: Арубцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем Аруба находится на 4 месте в своем квинтете. Вот только забила команда 2 мяча в 2 турах квалификации.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Арубцы переиграли Камбоджу (2:1).
До того команда была бита Сен-Мартеном (0:1). А вот поединок с Пуэрто-Рико завершился полным провалом (1:5).
Вообще же, Аруба в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе арубцы выглядят посредственно. Да и пропускает команда уже 15 матчей подряд.
При этом Аруба имеет огромные сложности в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.
Команда вряд ли поборется за вторую строчку в группе. Зато Аруба способна дать бой столь же нестабильному оппоненту.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Арубцы намерены зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Барбадос не побеждает 4 матча кряду
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- Аруба пропускает уже 15 матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Барбадос — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Баджанцы мотивированы добыть свои первые очки, да и фактор своего поля должен им в этом помочь.
Ставка: Победа Барбадоса в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35