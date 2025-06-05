Барбадос — Аруба. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Барбадос и Аруба. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Барбадос — Аруба, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Барбадос

Турнирное положение: Баджанцы нынче выглядят бледно. Команда не смогла победить в четырех своих последних поединках.

При этом Барбадос находятся на 5 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах квалификации.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баджанцы не смогли переиграть Доминику (0:0).

При этом чуть ранее Барбадос сыграл вничью с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Гайаной завершился провалом (3:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах Барбадос победил 1 раз. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Баджанцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.

Поединки с Арубой для команды традиционно складываются успешно. Барбадос из трех очных поединков извлекли 2 победы при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Баджанцы способны прибавить в плане реализации.

Аруба

Турнирное положение: Арубцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем Аруба находится на 4 месте в своем квинтете. Вот только забила команда 2 мяча в 2 турах квалификации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Арубцы переиграли Камбоджу (2:1).

До того команда была бита Сен-Мартеном (0:1). А вот поединок с Пуэрто-Рико завершился полным провалом (1:5).

Вообще же, Аруба в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе арубцы выглядят посредственно. Да и пропускает команда уже 15 матчей подряд.

При этом Аруба имеет огромные сложности в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.

Команда вряд ли поборется за вторую строчку в группе. Зато Аруба способна дать бой столь же нестабильному оппоненту.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Арубцы намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Барбадос не побеждает 4 матча кряду

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Аруба пропускает уже 15 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Барбадос — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Баджанцы мотивированы добыть свои первые очки, да и фактор своего поля должен им в этом помочь.

Ставка: Победа Барбадоса в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35