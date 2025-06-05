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    Барбадос сразу примется за дело

    Барбадос — Аруба. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Барбадос — Аруба
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    5 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Барбадос и Аруба. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Барбадос — Аруба, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Барбадос

    Турнирное положение: Баджанцы нынче выглядят бледно. Команда не смогла победить в четырех своих последних поединках.

    При этом Барбадос находятся на 5 месте в своей группе. Да и в свои ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах квалификации.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баджанцы не смогли переиграть Доминику (0:0).

    При этом чуть ранее Барбадос сыграл вничью с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Гайаной завершился провалом (3:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Барбадос победил 1 раз. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Баджанцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.

    Поединки с Арубой для команды традиционно складываются успешно. Барбадос из трех очных поединков извлекли 2 победы при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Баджанцы способны прибавить в плане реализации.

    Аруба

    Турнирное положение: Арубцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем Аруба находится на 4 месте в своем квинтете. Вот только забила команда 2 мяча в 2 турах квалификации.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Арубцы переиграли Камбоджу (2:1).

    До того команда была бита Сен-Мартеном (0:1). А вот поединок с Пуэрто-Рико завершился полным провалом (1:5).

    Вообще же, Аруба в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе арубцы выглядят посредственно. Да и пропускает команда уже 15 матчей подряд.

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    При этом Аруба имеет огромные сложности в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.

    Команда вряд ли поборется за вторую строчку в группе. Зато Аруба способна дать бой столь же нестабильному оппоненту.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Арубцы намерены зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Барбадос не побеждает 4 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • Аруба пропускает уже 15 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Барбадос — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Баджанцы мотивированы добыть свои первые очки, да и фактор своего поля должен им в этом помочь.

    Ставка: Победа Барбадоса в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барбадос — Аруба?

    Матч Барбадос — Аруба состоится 05 июня 2025 года в 00:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Барбадос — Аруба?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барбадос — Аруба?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барбадос — Аруба?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барбадос — Аруба?

    Коэффициенты букмекеров: Барбадос — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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