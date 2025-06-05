Шарма — Фон Дайхманн. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч турнира в Бари, 05 июня 2025 года

Австралийка Астра Шарма и теннисистка из Лихтенштейна Катинка фон Дайхманн встретятся во втором круге турнира в Бари. Матч пройдет 05 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шарма — Фон Дайхманн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Астра Шарма

К своим 25 годам ничего сверхвыдающегося по результатам Шарма не достигла, но при этом стала достаточно крепкой теннисисткой средней руки.

Она может доставить неприятности даже крепким системным теннисисткам из первой сотни. За пять последних поединков она проиграла всего раз, что говорит о многом.

Словенка Йуван не позволила австралийке пробиться в полуфинал турнира в Брешии, хотя Астра была в том матче с запредельным настроем на победу.

Игра против Катинки станет очередным проходным матчем на пути к более серьезным стадиям итальянского турнира.

Катинка фон Дайхманн

Выступления фон Дайхманн в туре идут довольно продолжительное время, но при этом результаты по карьере оставляют желать лучшего.

Прогнозы на теннис

Сильных сторон у спортсменки из Лихтенштейна минимальное количество, но при этом она может ими пользоваться максимально умело.

На недавнем фьючерсе в Швейцарии ей удалось забраться в полуфинал, в котором она проиграла сильной австрийке Грабер.

С Шармой нужно играть выше предела возможностей, чтобы рассчитывать на что-то реальное в предстоящем поединке второго круга.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Шармы — 1.34, победа фон Дайхманн — 3.10.

Прогноз: Шарма оформит важную победу максимально быстро.

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.88.

Альтернативный прогноз: Встреча не затянется на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.51.