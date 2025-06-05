Эдмонтон — Флорида. Ставка (к. 2.26), прогноз на матч финала НХЛ, 05 июня 2025 года

Эдмонтон
Флорида
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Настал кульминационный момент длинного сезона, и «Эдмонтон» в нем главный и заслуженный участник.
Последние матчи: После второго матча серии против «Кингз» «Эдмонтон» как будто подменили, и всех своих соперников по плей-офф он просто уничтожил.
Эдмонтон — Флорида: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Пока что подтверждаются все самые грустные новости, что в первом матче за «Эдмонтон» не сыграет Зак Хайман, который внес определяющую роль в победной серии против «Далласа».
Общий тонус: Не стоит говорить о реваншистских настроениях «Ойлерз», а преимущество домашнего льда может сыграть определяющую роль при выявлении победителя финальной серии.
«Флорида»
Турнирное положение: Перед стартом серии против «ураганов» не было сомнений в должном настрое «Флориды» на эту битву.
Последние матчи: Серия не затянулась на длительное время, поскольку «Флорида» была сильнее по всем компонентам игры и умело пользовалась академичностью «ураганов» в защите.
Травмированные игроки: У «Флориды» на старт финальной серии есть вопросы по здоровью Грира, но его травма верхней части тела не слишком серьезная.
Общий тонус клуба: «Пантерз» не будут стесняться своего соперника при игре в Канаде, но трибуны могут дать «Эдмонтону» необходимый заряд для победы в стартовой игре серии.
Статистика для ставок
- «Флорида» выиграла три последних очных противостояния
- «Эдмонтон» не проигрывает четыре поединка кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.40, на гостей — 2.86.
Прогноз: «Эдмонтон» сделает все возможное, чтобы начать серию с победы.
Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, поэтому овертайму в первом матче серии никто не удивится.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.92.