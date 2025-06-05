Эдмонтон — Флорида. Ставка (к. 2.26), прогноз на матч финала НХЛ, 05 июня 2025 года

В матче финала Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 05 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Настал кульминационный момент длинного сезона, и «Эдмонтон» в нем главный и заслуженный участник.

Последние матчи: После второго матча серии против «Кингз» «Эдмонтон» как будто подменили, и всех своих соперников по плей-офф он просто уничтожил.

Травмированные игроки: Пока что подтверждаются все самые грустные новости, что в первом матче за «Эдмонтон» не сыграет Зак Хайман, который внес определяющую роль в победной серии против «Далласа».

Общий тонус: Не стоит говорить о реваншистских настроениях «Ойлерз», а преимущество домашнего льда может сыграть определяющую роль при выявлении победителя финальной серии.

«Флорида»

Турнирное положение: Перед стартом серии против «ураганов» не было сомнений в должном настрое «Флориды» на эту битву.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Серия не затянулась на длительное время, поскольку «Флорида» была сильнее по всем компонентам игры и умело пользовалась академичностью «ураганов» в защите.

Травмированные игроки: У «Флориды» на старт финальной серии есть вопросы по здоровью Грира, но его травма верхней части тела не слишком серьезная.

Общий тонус клуба: «Пантерз» не будут стесняться своего соперника при игре в Канаде, но трибуны могут дать «Эдмонтону» необходимый заряд для победы в стартовой игре серии.

Статистика для ставок

«Флорида» выиграла три последних очных противостояния

«Эдмонтон» не проигрывает четыре поединка кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.40, на гостей — 2.86.

Прогноз: «Эдмонтон» сделает все возможное, чтобы начать серию с победы.

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, поэтому овертайму в первом матче серии никто не удивится.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.92.