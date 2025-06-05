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    «Эдмонтон» начнет финал с домашней победы?

    Эдмонтон — Флорида. Ставка (к. 2.26), прогноз на матч финала НХЛ, 05 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Флорида»
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    «Эдмонтон»
    В матче финала Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 05 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Июня 2025 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
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    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Настал кульминационный момент длинного сезона, и «Эдмонтон» в нем главный и заслуженный участник.

    Последние матчи: После второго матча серии против «Кингз» «Эдмонтон» как будто подменили, и всех своих соперников по плей-офф он просто уничтожил.

    Эдмонтон — Флорида: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Пока что подтверждаются все самые грустные новости, что в первом матче за «Эдмонтон» не сыграет Зак Хайман, который внес определяющую роль в победной серии против «Далласа».

    Общий тонус: Не стоит говорить о реваншистских настроениях «Ойлерз», а преимущество домашнего льда может сыграть определяющую роль при выявлении победителя финальной серии.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Перед стартом серии против «ураганов» не было сомнений в должном настрое «Флориды» на эту битву.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Серия не затянулась на длительное время, поскольку «Флорида» была сильнее по всем компонентам игры и умело пользовалась академичностью «ураганов» в защите.

    Травмированные игроки: У «Флориды» на старт финальной серии есть вопросы по здоровью Грира, но его травма верхней части тела не слишком серьезная.

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    Общий тонус клуба: «Пантерз» не будут стесняться своего соперника при игре в Канаде, но трибуны могут дать «Эдмонтону» необходимый заряд для победы в стартовой игре серии.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла три последних очных противостояния

    • «Эдмонтон» не проигрывает четыре поединка кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.40, на гостей — 2.86.

    Прогноз: «Эдмонтон» сделает все возможное, чтобы начать серию с победы.

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, поэтому овертайму в первом матче серии никто не удивится.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эдмонтон — Флорида?

    Матч Эдмонтон — Флорида состоится 05 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эдмонтон — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эдмонтон — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эдмонтон — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.40, на гостей — 2.86.

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    Эдмонтон — Флорида: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 05.06.202503:00. «Эдмонтон» начнет финал с домашней победы?
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