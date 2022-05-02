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    Маррей продлит серию Тима?

    Маррей — Тим. Прогноз (к. 2.45) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 2 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Тим
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    Доминик Тим
    Британец Энди Маррей сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 21:00 мск. Маррей — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей, как обычно, получил от организаторов крупного турнира wild card. Без этого британцу пришлось бы участвовать в квалификации — в текущем рейтинге он всего лишь 81-й.

    Энди еще ни разу в этом сезоне не играл на грунте. После «Мастерса» в Майами экс-первая ракетка мира, как и планировал, сделал небольшой перерыв. Маррею он был просто необходим после трех насыщенных месяцев.

    Интересно, что начиная с Открытого чемпионата Австралии Энди на всех турнирах преодолел первый раунд, но дальше второго круга так ни разу и не продвинулся.

    И это, по всей видимости, связано с функциональным состоянием. Как бы Маррея ни старался, а вернуться на хотя бы в топ-50 с искусственным тазобедренным суставом почти нереально.

    Тим

    Тим тем временем тоже далек от своей идеальной формы. Возращение после травмы запястья получается непростым.

    Доминик до сих пор не выиграл ни одного матча, хотя уже успел выступить на трех турнирах.

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    И тут самое интересное, что серьезных соперников у австрийца пока не было. На «челленджере» в Марбелье Тим проиграл аргентинцу Педро Качину.

    Через три недели на турнире в Белграде экс-третья ракетка мира уступил австралийцу Джону Миллману, а в Эшториле его остановил француз Бенжамен Бонзи.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 2.24, победу Тима букмекеры предлагают за 1.68.

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    Оба теннисиста находятся не в лучшем функциональном состоянии. Но тут важно учитывать, что Маррей с 2018 года провел на грунте лишь один матч.

    Энди будет тяжело, все-таки на этом покрытии много длинных розыгрышей, приходится постоянно бегать — и это станет для него большой проблемой.

    Ставка — победа Тима в двух сетах за 2.45.

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    Маррей — Тим: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на теннис. Маррей продлит серию Тима?
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