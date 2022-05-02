Американка Аманда Анисимова сыграет против белоруски Виктории Азаренко в третьем круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Анисимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азаренко

Азаренко впервые после Открытого чемпионата Австралии выиграла два матча подряд.

В конце марта белоруска проиграла в Майами 16-летней Линде Фрухвиртовой. Виктория снялась по ходу второго сета, когда уже было ясно, что ей в этом матче точно ничего не светит. Позже экс-первая ракетка мира объяснила, что не могла в тот момент сконцентрироваться на теннисе из-за проблем в личной жизни.

В итоге Азаренко сделала небольшую паузу, и, по всей видимости, не зря. В Мадриде 32-летняя теннисистка начала с победы над швейцаркой Викторией Голубич, после чего выиграла у словенки Тамары Зиданшек.

Азаренко дважды доходила до финала в Мадриде, но это было давно — в 2011 и 2012 году.

Анисимова

Анисимова тем временем уже в первом круге остановила Арину Соболенко. Может, какого-то явно превосходства над соперницей у нее и не было, но здесь важно, что американка дожала белоруску в очень нервном третьем сете.

После этого Аманда одержала волевую победу над Петрой Мартич. Первый сет 20-летняя теннисистка провела слабо, но камбэк в итоге получился эффектным.

Все прогнозы на теннис

Анисимова выиграла шесть из семи матчей на грунте в этом сезоне. В начале апреля она дошла до полуфинала в Чарльстоне.

Прогноз и ставка

На Азаренко в этом матче можно поставить за 2.56, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.56.

В женском теннисе, конечно, далеко не всегда легко спрогнозировать исход, но в данном случае, мы все-таки склоняемся к тому, что талантливая американка обыграет опытную соперницу.

Ставка — победа Анисимовой + тотал геймов больше 17,5 за 1.92.