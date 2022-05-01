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    Мугуруса проиграет украинке Калининой?

    Калинина — Мугуруса. Прогноз (к. 2.60) и ставки на турнир в Мадриде 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Калинина — Мугуруса
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    Гарбин Мугуруса
    Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Калинина — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинин

    Калинина в первом круге выиграл у Слоун Стивенс. Для победы над экс-третьей ракеткой мира украинке хватило двух сетов.

    Интересно, что в первой партии Ангелина вела со счетом 5:0, но позволила сопернице выиграть пять геймов подряд. Правда, сразу после этого она сделала еще один брейк, а потом взяла и свою подачу.

    Калинина еще раз подтвердила, что на грунте ее нельзя недооценивать. В прошлом году именно благодаря успехом на этом покрытии она существенно улучшила свое положение в рейтинге.

    Мугуруса

    Мугуруса тем временем стартовала с победы над Айлой Томлянович. Для Гарбин это был первый матч после небольшой паузы, связанной с травмой плеча.

    В первой половине марта испанка с треском проиграла Алисон Риске на турнире в Индиан-Уэллсе, после чего решила сделать перерыв.

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    Пока что главным успехом Мугурусы в текущем сезоне остается выход в четвертьфинал в Дохе. На остальных турнирах она ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Интересно, что Мугуруса ранее никогда не проходила в Мадриде дальше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    На Калинину в этом матче можно поставить за 2.60, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 1.52.

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    Тот случай, когда можно смело ставить против фаворита. Как минимум сет украинка точно возьмет. Несмотря на победу над Томлянович, Мугуруса сейчас все равно не в форме, в том числе из-за недостатка соревновательной практики.

    Ставка — победа Калининой за 2.60.

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    Калинина — Мугуруса: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на теннис. Мугуруса проиграет украинке Калининой?
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