Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Калинина — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинин

Калинина в первом круге выиграл у Слоун Стивенс. Для победы над экс-третьей ракеткой мира украинке хватило двух сетов.

Интересно, что в первой партии Ангелина вела со счетом 5:0, но позволила сопернице выиграть пять геймов подряд. Правда, сразу после этого она сделала еще один брейк, а потом взяла и свою подачу.

Калинина еще раз подтвердила, что на грунте ее нельзя недооценивать. В прошлом году именно благодаря успехом на этом покрытии она существенно улучшила свое положение в рейтинге.

Мугуруса

Мугуруса тем временем стартовала с победы над Айлой Томлянович. Для Гарбин это был первый матч после небольшой паузы, связанной с травмой плеча.

В первой половине марта испанка с треском проиграла Алисон Риске на турнире в Индиан-Уэллсе, после чего решила сделать перерыв.

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Пока что главным успехом Мугурусы в текущем сезоне остается выход в четвертьфинал в Дохе. На остальных турнирах она ни разу не выигрывала больше одного матча.

Интересно, что Мугуруса ранее никогда не проходила в Мадриде дальше третьего круга.

Прогноз и ставка

На Калинину в этом матче можно поставить за 2.60, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 1.52.

Тот случай, когда можно смело ставить против фаворита. Как минимум сет украинка точно возьмет. Несмотря на победу над Томлянович, Мугуруса сейчас все равно не в форме, в том числе из-за недостатка соревновательной практики.

Ставка — победа Калининой за 2.60.