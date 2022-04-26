Чилиец Кристиан Гарин сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Краинович — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Краинович

Краинович на прошлой неделе не лучшим образом провел домашний турнир в Белграде. Хотя начало было неплохим. В первом раунде серб выиграл у бельгийца Давида Гоффена.

Но уже в следующем матче Филип почти без шансов уступил Тьяго Монтейро. Второй сет бразилец забрал со счетом 6:1.

На «Мастерса» в Монте-Карло Краинович сразу же проиграл соотечественнику Душану Лайовичу.

Дальше второго раунде Краинович в этом году смог пройти только в Монпелье, где вылетел после полуфинала.

Гарин

Для Гарина минувшая неделя тоже получилась непростой. Чилиец планировал бороться в Белграде за титул, а в итоге выбыл после первого раунда.

Чилийский теннисист потерпел поражение от Хольгера Руне. Более того, это был классический разгром, датчанин отдал Кристиану Лишь четыре гейма.

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В Хьюстоне Гарин выступил значительно лучше, дойдя до полуфинала. В 1/4 финала 25-летний теннисист выиграл у Тейлора Фрица, после чего уступил Джону Изнеру.

Гарин стал победителем турнира в Мюнхене в 2019 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче: на Краиновича можно поставить за 1.90, а на победу Гарина — за 1.94.

Матч действительно сложный, но наши симпатии все-таки на стороне Гарина, который еще не так давно благодаря своим успехам на грунте был в топ-20.

Ставка — победа Гарина за 1.94.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.54.