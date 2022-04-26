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    Гарин снова проиграет в первом круге?

    Краинович — Гарин. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Мюнхене 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Краинович — Гарин
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    Кристиан Гарин
    Чилиец Кристиан Гарин сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Краинович — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 26 Апреля 2022 года
    Филип Крайинович (Сербия)
  • Мюнхен. Мужчины
    •  Филип Крайинович (Сербия) 12:00 Cristian Garin Cristian Garin
  • Мюнхен. Мужчины
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    Краинович

    Краинович на прошлой неделе не лучшим образом провел домашний турнир в Белграде. Хотя начало было неплохим. В первом раунде серб выиграл у бельгийца Давида Гоффена.

    Но уже в следующем матче Филип почти без шансов уступил Тьяго Монтейро. Второй сет бразилец забрал со счетом 6:1.

    На «Мастерса» в Монте-Карло Краинович сразу же проиграл соотечественнику Душану Лайовичу.

    Дальше второго раунде Краинович в этом году смог пройти только в Монпелье, где вылетел после полуфинала.

    Гарин

    Для Гарина минувшая неделя тоже получилась непростой. Чилиец планировал бороться в Белграде за титул, а в итоге выбыл после первого раунда.

    Чилийский теннисист потерпел поражение от Хольгера Руне. Более того, это был классический разгром, датчанин отдал Кристиану Лишь четыре гейма.

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    В Хьюстоне Гарин выступил значительно лучше, дойдя до полуфинала. В 1/4 финала 25-летний теннисист выиграл у Тейлора Фрица, после чего уступил Джону Изнеру.

    Гарин стал победителем турнира в Мюнхене в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче: на Краиновича можно поставить за 1.90, а на победу Гарина — за 1.94.

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    Матч действительно сложный, но наши симпатии все-таки на стороне Гарина, который еще не так давно благодаря своим успехам на грунте был в топ-20.

    Ставка — победа Гарина за 1.94.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

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    Краинович — Гарин: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на теннис. Гарин снова проиграет в первом круге?
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