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    Рыбакина обыграет Радукану с разгромным счетом?

    Радукану — Рыбакина. Прогноз (к. 2.13) и ставки на турнир в Сиднее 11 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Рыбакина
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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в первом круге турнира в Сиднее. Матч пройдет 11 января, начало — в 03:00 мск. Радукану — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Радукану

    Радукану планировала начать сезон в первых числах января, но график пришлось скорректировать из-за коронавируса. Британка не рискнула играть сразу после изоляции.

    После сенсационной победы на US Open от Эммы теперь ждут чудес, но, похоже, с этим придется повременить.

    В конце прошлого сезона Радукану с треском проиграла Александре Соснович на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. В Клуж-Напоке ее остановила Марта Костюк. При этом украинка отдала Эмме лишь три гейма.

    Еще одним разочарованием стало поражение в первом же матче на турнире в Линце. 1 Радукану не справилась с китаянкой Ван Синьюй.

    Рыбакина

    Рыбакина тем временем уже успела дойти до полуфинала на турнире в Аделаиде.

    При этом Елена несколько раз отмечала, что пока не очень довольна своим теннисом, несмотря на результаты.

    Сбои действительно были. Например, в первом круге Рыбакина отдала Сторм Сандерс второй сет со счетом 1:6, после чего разгромила соперницу в решающей партии.

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    В полуфинале Рыбакина проиграла Эшли Барти. Но, судя по тому, что первая ракетка мира показала в Аделаиде, в туре сейчас вряд ли найдется теннисистка, которая сможет ее остановить.

    Прогноз и ставка

    На Радукану в этом матче можно поставить за 2.76, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.47.

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    Радукану, похоже, с трудом справляется с давлением и ответственностью, которые свалились на нее после триумфа в Нью-Йорке. После US Open она еще ни разу не показывала теннис, благодаря которому покорила миллионы теннисных сердец.

    Скорее всего, ближайший матч не станет исключением. Рыбакина чересчур сложная соперница для морально неокрепшей Радукану.

    Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 2.13.

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    Радукану — Рыбакина: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на теннис. Рыбакина обыграет Радукану с разгромным счетом?
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