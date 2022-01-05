Поляк Хуберт Хуркач сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:30 мск. Хуркач — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуркач начал сезон с двух побед, но большого повода для радости пока все равно не было.

В первом матче Хуберт разгромил грека Аристотелиса Таноса, который занимает 1078-е место в рейтинге ATP. Эта игра больше напоминала тренировку для польского теннисиста.

Следующим соперником Хуркача стал Александр Метревели. И здесь ему пришлось понервничать. Хуберт неожиданно проиграл первый сет на тай-брейке, и после матча журналисты даже интересовались, как так получилось, что он позволил взять партию 570-й ракетке мира. Но самое главное, что Хуркач без проблем сделал камбэк, легко выиграв два следующих сета.

Шварцман

Шварцман тем временем провел два классных матча, одержав победы над серьезными соперниками.

Сначала аргентинский теннисист разгромил Николоза Басилашвили, отдав ему лишь три гейма. Соперник оказался совершенно не готов к интенсивной игре Диего.

А во втором матче Шварцман обыграл Стефаноса Циципаса . Грек взял первый сет на тай-брейке, но аргентинец уверенно отыгрался, а потом забрал и решающий сет.

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Но тут важно отметить, что для Циципаса это была первая игра в «одиночке» после операции на локте. Стефаносу пока сложно показывать свой лучший теннис.

Интересно, что Шварцман только с 19-й попытки выиграл у теннисиста из топ-5 на твердом покрытии.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 2.08, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 1.78.

Шварцман уже успел удивить, обыграв Циципаса. Но грек все-таки пока не в форме, и это нужно учитывать. В общем, если у Хуркача не будет проблем на своей подаче, он выиграет в предстоящем матче. Хотя вполне вероятно, что аргентинец сможет взять одну партию.

Ставка — победа Хуркача за 2.08.