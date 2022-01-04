Канадец Денис Шаповалов сыграет против британца Дэна Эванса в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 09:30 мск. Шаповалов — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов в первый день турнира должен был сыграть против Джона Изнера, но в итоге в последний момент снялся.

Канадец признался потом, что в тот момент его физическое состояние было не самым лучшим. И это вряд ли кого-то удивило. Как известно, в середине декабря на выставочном турнире в Абу-Даби Шаповалов заразился коронавирусом. Как раз перед поездкой в Австралию 14-я ракетка мира сдал отрицательный тест, но для полного восстановления ему понадобится еще какое-то время.

Прошлый сезон Шаповалов завершил на 14-й строчке рейтинга. 2021-й получился непростым для канадского теннисиста, который планировал пробиться как минимум в топ-10, но по разным причинам смог проявить себя лишь на Уимблдоне, где дошел до полуфинала.

Эванс

А вот Эванс уже успел выиграть у Яна-Леннарда Штруффа. Более того, это был разгром.

Бодрый британец отдал немецкому теннисисту лишь три гейма — 6:1, 6:2. Штруфф вообще ничего не мог сделать на приеме — за весь матч у него не было ни одного брейк-пойнта, при этом Эванс наказывал соперника за любую ошибку.

Все прогнозы на теннис

Эвансу, по всей видимости, помогло участие в выставочном турнире в Абу-Даби. Сначала у него был матч против Энди Маррея, в котором он проиграл соотечественнику в двух партиях, а потом напряженная встреча с американцем Тейлором Фрицем. И уже тогда было заметно, что Дэн находится в хорошей форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Шаповалова можно поставить за 1.90, а на победу Эванса — за 1.94.

Мы же склоняемся к тому, что британец воспользуется проблемами Шаповалова, которому не удалось нормально подготовиться к матчам Кубка ATP из-за коронавируса.

Ставка — победа Эванса за 1.94.