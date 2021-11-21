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    Сможет ли Медведев обыграть Зверева в финале Итогового турнира ATP?

    Зверев — Медведев. Прогноз (к. 2.50) и ставки на финал Итогового турнира ATP 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 21 ноября в Турине, начало — в 19:00 мск. Зверев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев снова сделал это. Снова выиграл у Новака Джоковича. Летом теннисист из Германии сокрушил серба на олимпийском турнире в Токио, а на этот раз не пустил первую ракетку мира в финал итогового турнира.

    В этом матче Зверев снова очень уверенно действовал на своей подаче, позволив Джоковичу за всю игру сделать лишь один брейк. А ключевым стал, пожалуй, первый сет, в котором Александр переиграл Новака на тай-брейке.

    Ну и важно то, что Зверев выдержал два с половиной часа напряженной игры. Как правило, в таких ситуациях победителем чаще всего оказывается Джокович, но сейчас получилось наоборот. И это абсолютно заслуженная победа Зверева.

    Медведев

    Тем временем у Медведева в полуфинале был далеко не самый сложный матч против Каспера Рууда. Даниил легко выиграл в двух сетах.

    И если в первом норвежец еще хоть как-то сопротивлялся, то во втором превосходство россиянина было чересчур внушительным.

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    За весь матч у Рууда не было ни одного брейк-пойнта, хотя это далеко не тот случай, когда Медведев показал свою лучший теннис.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 2.40, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.63.

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    Зверев только что обыграл Джоковича, и только этого факта достаточно, чтобы понять, что Медведева ждет сложнейший матч.

    Но есть нюанс. Даниил завершил свой матч в субботу днем, тогда как Александр ушел с корта поздно вечером. И при этом насколько разными были по сложности их матчи в полуфинале. Встреча Медведева с Руудом порой больше напоминала тренировку, в то время как Зверев отдал все силы для победы над Джоковичем.

    В общем, не факт, что Звереву хватит сил на финал.

    Ставка — победа Медведева в двух сетах за 2.50. Скорее всего, Даниил справится с уставшим соперником. В данном случае это действительно серьезный аргумент в пользу российского теннисиста.

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    Зверев — Медведев: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Зверева в финале Итогового турнира ATP?
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