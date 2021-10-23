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    Карацев выйдет в финал Кубка Кремля?

    Хачанов — Карацев. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Кубок Кремля 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев встретятся в полуфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Хачанов — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов второй раз в карьере добрался на Кубке Кремля до полуфинала. В 2018 году он стал победителем турнира в Москве.

    В стартовом матче Карен одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом. У россиянина были проблемы в начале игры, но потом ему удалось адаптироваться к специфическому стилю соперника.

    В четвертьфинале Хачанов обыграл еще одного представителя Австралии — Джона Миллмана. На этот раз хватило двух сетов, но здесь было еще сложнее, чем в игре против Дакворта.

    Хачанов в четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала.

    Карацев

    Карацев тем временем впервые в карьере сыграет в полуфинале Кубка Кремля. До этого его лучшим результатом был выход во второй круг в 2015 году.

    Как и Хачанов, Аслан тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он одержал победу над Егором Герасимовым, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

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    В следующем матче Карацев обыграл опытного француза Жиля Симона — тоже в двух сетах.

    На следующей неделе Карацев дебютирует в топ-20 рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Хачанова можно поставить за 1.84, а на победу Карацева — за 2.05.

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    В прошлом году Карен обыграл Аслана в Санкт-Петербурге, а в этом на «Мастерсе» в Торонто. В обоих случаях Карацеву не хватало совсем чуть-чуть, чтобы завершить матч в свою пользу.

    Но недавние матчи показали, что Карацев находится в отличной форме и вполне может взять реванш.

    Ставка — победа Карацева за 2.05.

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    Хачанов — Карацев: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на теннис. Карацев выйдет в финал Кубка Кремля?
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