Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев встретятся в полуфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Хачанов — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов второй раз в карьере добрался на Кубке Кремля до полуфинала. В 2018 году он стал победителем турнира в Москве.

В стартовом матче Карен одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом. У россиянина были проблемы в начале игры, но потом ему удалось адаптироваться к специфическому стилю соперника.

В четвертьфинале Хачанов обыграл еще одного представителя Австралии — Джона Миллмана. На этот раз хватило двух сетов, но здесь было еще сложнее, чем в игре против Дакворта.

Хачанов в четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала.

Карацев

Карацев тем временем впервые в карьере сыграет в полуфинале Кубка Кремля. До этого его лучшим результатом был выход во второй круг в 2015 году.

Как и Хачанов, Аслан тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он одержал победу над Егором Герасимовым, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

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В следующем матче Карацев обыграл опытного француза Жиля Симона — тоже в двух сетах.

На следующей неделе Карацев дебютирует в топ-20 рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Хачанова можно поставить за 1.84, а на победу Карацева — за 2.05.

В прошлом году Карен обыграл Аслана в Санкт-Петербурге, а в этом на «Мастерсе» в Торонто. В обоих случаях Карацеву не хватало совсем чуть-чуть, чтобы завершить матч в свою пользу.

Но недавние матчи показали, что Карацев находится в отличной форме и вполне может взять реванш.

Ставка — победа Карацева за 2.05.