Хачанов
Хачанов второй раз в карьере добрался на Кубке Кремля до полуфинала. В 2018 году он стал победителем турнира в Москве.
В стартовом матче Карен одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом. У россиянина были проблемы в начале игры, но потом ему удалось адаптироваться к специфическому стилю соперника.
В четвертьфинале Хачанов обыграл еще одного представителя Австралии — Джона Миллмана. На этот раз хватило двух сетов, но здесь было еще сложнее, чем в игре против Дакворта.
Хачанов в четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала.
Карацев
Карацев тем временем впервые в карьере сыграет в полуфинале Кубка Кремля. До этого его лучшим результатом был выход во второй круг в 2015 году.
Как и Хачанов, Аслан тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он одержал победу над Егором Герасимовым, не отдав ни одного гейма на своей подаче.
В следующем матче Карацев обыграл опытного француза Жиля Симона — тоже в двух сетах.
На следующей неделе Карацев дебютирует в топ-20 рейтинга ATP.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Хачанова можно поставить за 1.84, а на победу Карацева — за 2.05.
В прошлом году Карен обыграл Аслана в Санкт-Петербурге, а в этом на «Мастерсе» в Торонто. В обоих случаях Карацеву не хватало совсем чуть-чуть, чтобы завершить матч в свою пользу.
Но недавние матчи показали, что Карацев находится в отличной форме и вполне может взять реванш.
Ставка — победа Карацева за 2.05.