ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах Майк ЭшлиПочему фанаты «Ньюкасла» ненавидят владельца? 10 худших моментов клуба в эпоху Эшли
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 20:51
    • Гризманн, Мбаппе и Бензема сыграют в атаке Франции против Бельгии
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
  • 17:17
    • Азмун избежал дополнительной дисквалификации
    Все новости спорта

    Сможет ли Кудерметова взять реванш у Самсоновой?

    Кудерметова — Самсонова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 8 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Самсонова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Людмилы Самсоновой во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:00 мск. Кудерметова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    На прошлой неделе Кудерметова дошла до третьего круга на турнире в Чикаго. И это было ее лучшее выступление за последние пару месяцев.

    Вероника одержала победы над Анной Калинской и Херриет Дарт, после чего уступила в двух сетах Елене Рыбакиной (6:7, 5:7).

    На US Open Кудерметова в первом же матче проиграла Соране Кырсте. При этом третий сет румынка забрала со счетом 6:0. В Остраве россиянка тоже вылетела после первого круга — здесь на ее пути тоже оказалась Рыбакина.

    В Индиан-Уэллсе попала в число 32 сеяных теннисисток, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    Самсонова

    Тем временем Самсонова стартовала с первого круга. Россиянка одержала победу над украинкой Катериной Козловой. Непростой матч, несмотря на то, что Людмиле оказалось достаточно двух сетов.

    В середине сентября Самсонова удачно выступила в Люксембурге, где дошла до полуфинала. В финал ее не пустила Елена Остапенко. Зато перед этим, в четвертьфинале, была яркая победа над Белиндой Бенчич.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США Самсонова во втором круге неожиданно уступила бельгийке Грет Миннен.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.87, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.97.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В начале лета Людмиле уверенно обыграла Веронику на траве Берлина. Но на харде Самсоновой будет сложно повторить этот успех — на этом покрытии она пока действует не так уверенно, как на траве.

    Ставка — победа Кудерметовой за 1.97. Все-таки склоняемся к тому, что Вероника возьмет реванш.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Парагвай — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Венесуэла — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Самсонова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова взять реванш у Самсоновой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры