Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Людмилы Самсоновой во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:00 мск. Кудерметова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

На прошлой неделе Кудерметова дошла до третьего круга на турнире в Чикаго. И это было ее лучшее выступление за последние пару месяцев.

Вероника одержала победы над Анной Калинской и Херриет Дарт, после чего уступила в двух сетах Елене Рыбакиной (6:7, 5:7).

На US Open Кудерметова в первом же матче проиграла Соране Кырсте. При этом третий сет румынка забрала со счетом 6:0. В Остраве россиянка тоже вылетела после первого круга — здесь на ее пути тоже оказалась Рыбакина.

В Индиан-Уэллсе попала в число 32 сеяных теннисисток, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Самсонова

Тем временем Самсонова стартовала с первого круга. Россиянка одержала победу над украинкой Катериной Козловой. Непростой матч, несмотря на то, что Людмиле оказалось достаточно двух сетов.

В середине сентября Самсонова удачно выступила в Люксембурге, где дошла до полуфинала. В финал ее не пустила Елена Остапенко. Зато перед этим, в четвертьфинале, была яркая победа над Белиндой Бенчич.

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На Открытом чемпионате США Самсонова во втором круге неожиданно уступила бельгийке Грет Миннен.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.87, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.97.

В начале лета Людмиле уверенно обыграла Веронику на траве Берлина. Но на харде Самсоновой будет сложно повторить этот успех — на этом покрытии она пока действует не так уверенно, как на траве.

Ставка — победа Кудерметовой за 1.97. Все-таки склоняемся к тому, что Вероника возьмет реванш.