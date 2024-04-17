В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: На протяжении нынешней регулярки с «Вегасом» происходило множество вещей, в том числе и неприятных, но с большими приключениями клуб Кэссиди все же забронировал себе место в плей-офф.

Последние матчи: В двух последних матчах были одержаны рабочие победы над не самыми слабыми соперниками, но определённые опасения за клуб из Невады все же имеются.

Травмированные игроки: Руководство «Голден Найтс» не может рассчитывать на Ленера, Пьетранджело, Каррьера и Стоуна. Потери серьезные, но не критические.

Общий тонус клуба: Самое интересное нас будет ждать н ев матче с «Чикаго», где хозяева победят с закрытыми глазами, а в предстоящем первом раунде плей-офф, где «Голден Найтс» будут противостоять «Далласу».

«Чикаго»

Турнирное положение: Поклонники «Чикаго» радуются, что этот неудачный сезона для их любимцев постепенно подходит к завершению. Клуб занимает предпоследнее место на Западе.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Ярких пятен минимальное количество, но у Ричардсона есть варианты для продолжения постройки нового фундамента в следующем году. А пока что за что за четыре последних поединка клуб из Иллинойса не победил ни разу.

Травмированные игроки: Единственная радостная новость для поклонников «Блэкхокс» — почти все травмированные игроки вернулись в состав ближе к завершению регулярки. Не может играть только Тэйлор Холл, который до сих пор восстанавливается после операции.

Общий тонус клуба: В игре против «Вегаса» рассчитывать на победу будет неимоверной дерзостью со стороны аутсайдера лиги.

Статистика для ставок

«Вегас» выиграл два последних поединка

«Чикаго» проиграл четыре последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.41, на гостей — 5.25.

Прогноз: «Вегас» победит без особых проблем

Альтернативный прогноз: Ожидается голевое пиршество в предстоящей игре

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.73.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.98.