«Вегас»
Турнирное положение: На протяжении нынешней регулярки с «Вегасом» происходило множество вещей, в том числе и неприятных, но с большими приключениями клуб Кэссиди все же забронировал себе место в плей-офф.
Последние матчи: В двух последних матчах были одержаны рабочие победы над не самыми слабыми соперниками, но определённые опасения за клуб из Невады все же имеются.
Травмированные игроки: Руководство «Голден Найтс» не может рассчитывать на Ленера, Пьетранджело, Каррьера и Стоуна. Потери серьезные, но не критические.
Общий тонус клуба: Самое интересное нас будет ждать н ев матче с «Чикаго», где хозяева победят с закрытыми глазами, а в предстоящем первом раунде плей-офф, где «Голден Найтс» будут противостоять «Далласу».
«Чикаго»
Турнирное положение: Поклонники «Чикаго» радуются, что этот неудачный сезона для их любимцев постепенно подходит к завершению. Клуб занимает предпоследнее место на Западе.
Последние матчи: Ярких пятен минимальное количество, но у Ричардсона есть варианты для продолжения постройки нового фундамента в следующем году. А пока что за что за четыре последних поединка клуб из Иллинойса не победил ни разу.
Травмированные игроки: Единственная радостная новость для поклонников «Блэкхокс» — почти все травмированные игроки вернулись в состав ближе к завершению регулярки. Не может играть только Тэйлор Холл, который до сих пор восстанавливается после операции.
Общий тонус клуба: В игре против «Вегаса» рассчитывать на победу будет неимоверной дерзостью со стороны аутсайдера лиги.
Статистика для ставок
- «Вегас» выиграл два последних поединка
- «Чикаго» проиграл четыре последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.41, на гостей — 5.25.
Прогноз: «Вегас» победит без особых проблем
- 2.64Флорида — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.79Виннипег — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.88Ванкувер — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Ожидается голевое пиршество в предстоящей игре
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.98.