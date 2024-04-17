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    «Вегас» продлит победную серию до трех матчей?

    «Вегас» — «Чикаго». Ставка (к. 1.73), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Чикаго»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: На протяжении нынешней регулярки с «Вегасом» происходило множество вещей, в том числе и неприятных, но с большими приключениями клуб Кэссиди все же забронировал себе место в плей-офф.

    Последние матчи: В двух последних матчах были одержаны рабочие победы над не самыми слабыми соперниками, но определённые опасения за клуб из Невады все же имеются.

    Травмированные игроки: Руководство «Голден Найтс» не может рассчитывать на Ленера, Пьетранджело, Каррьера и Стоуна. Потери серьезные, но не критические.

    Общий тонус клуба: Самое интересное нас будет ждать н ев матче с «Чикаго», где хозяева победят с закрытыми глазами, а в предстоящем первом раунде плей-офф, где «Голден Найтс» будут противостоять «Далласу».

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Поклонники «Чикаго» радуются, что этот неудачный сезона для их любимцев постепенно подходит к завершению. Клуб занимает предпоследнее место на Западе.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Ярких пятен минимальное количество, но у Ричардсона есть варианты для продолжения постройки нового фундамента в следующем году. А пока что за что за четыре последних поединка клуб из Иллинойса не победил ни разу.

    Травмированные игроки: Единственная радостная новость для поклонников «Блэкхокс» — почти все травмированные игроки вернулись в состав ближе к завершению регулярки. Не может играть только Тэйлор Холл, который до сих пор восстанавливается после операции.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Вегаса» рассчитывать на победу будет неимоверной дерзостью со стороны аутсайдера лиги.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» выиграл два последних поединка

    • «Чикаго» проиграл четыре последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.41, на гостей — 5.25.

    Прогноз: «Вегас» победит без особых проблем

    Альтернативный прогноз: Ожидается голевое пиршество в предстоящей игре

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Чикаго» с коэффициентом 1.73. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» продлит победную серию до трех матчей?
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