Белоруска Арина Соболенко сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бадоса

Паула на старте турнира одержала уверенную победу над Дианой Шнайдер — 6:3, 6:4.

Этот матч подтвердил, что испанку тяжело обыграть, когда она находится в относительном оптимальном состоянии.

Как известно, с прошлого года Бадосу часто беспокоят проблемы со спиной. В 2023-м ей пришлом пропустить вторую половину сезона из-за стрессового перелома позвоночника.

В матче против Шнайдер бывшая вторая ракетка мира спасла восемь брейк-пойнтов и взяла на приеме два гейма.

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Ранее в этом сезоне Бадоса смогла выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

Соболенко

Арина проведет первый матч после турнира в Майами, во время которого всех потрясла новость о смерти ее бывшего бойфренда хоккеиста Константина Кольцова.

Несмотря на трагические события, белорусская теннисистка все равно выступила на «тысячнике» во Флориде.

Так совпало, что там ее первой соперницей тоже стала Бадоса. Арина обыграла свою лучшую подругу в туре со счетом 6:4, 6:3.

Но уже в следующем матче Соболенко проиграла украинке Ангелине Калининой, причем без шансов отдав третий сет — 4:6, 6:1, 1:6. Очевидно, что в тот момент она могла проиграть кому угодно.

Соболенко в трех предыдущих сезонах доходила до финала в Штутгарте. В двух случаях она уступила решающем матче Иге Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 3.32, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: в прошлом году Арина обыграла Паулу в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 4:6, 6:4, 6:4, а в 2022-м — 7:6, 6:4, только это был полуфинал.

Атлетичная Бадоса явно понимает, как надо играть против Соболенко, поэтому мы считаем, что в предстоящем матче не будет никакого разгрома.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.