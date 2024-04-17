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    Бадоса наконец-то обыграет Соболенко в Штутгарте?

    Бадоса — Соболенко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 17 апреля 2024 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Бадоса — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 17 Апреля 2024 года

    Бадоса

    Паула на старте турнира одержала уверенную победу над Дианой Шнайдер — 6:3, 6:4.

    Этот матч подтвердил, что испанку тяжело обыграть, когда она находится в относительном оптимальном состоянии.

    Как известно, с прошлого года Бадосу часто беспокоят проблемы со спиной. В 2023-м ей пришлом пропустить вторую половину сезона из-за стрессового перелома позвоночника.

    В матче против Шнайдер бывшая вторая ракетка мира спасла восемь брейк-пойнтов и взяла на приеме два гейма.

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    Ранее в этом сезоне Бадоса смогла выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

    Соболенко

    Арина проведет первый матч после турнира в Майами, во время которого всех потрясла новость о смерти ее бывшего бойфренда хоккеиста Константина Кольцова.

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    • Несмотря на трагические события, белорусская теннисистка все равно выступила на «тысячнике» во Флориде.

    Так совпало, что там ее первой соперницей тоже стала Бадоса. Арина обыграла свою лучшую подругу в туре со счетом 6:4, 6:3.

    Но уже в следующем матче Соболенко проиграла украинке Ангелине Калининой, причем без шансов отдав третий сет — 4:6, 6:1, 1:6. Очевидно, что в тот момент она могла проиграть кому угодно.

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    Соболенко в трех предыдущих сезонах доходила до финала в Штутгарте. В двух случаях она уступила решающем матче Иге Свентек.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бадосу в этом матче можно поставить за 3.32, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: в прошлом году Арина обыграла Паулу в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 4:6, 6:4, 6:4, а в 2022-м — 7:6, 6:4, только это был полуфинал.

    Атлетичная Бадоса явно понимает, как надо играть против Соболенко, поэтому мы считаем, что в предстоящем матче не будет никакого разгрома.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Бадоса — Соболенко с коэффициентом 1.92. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса наконец-то обыграет Соболенко в Штутгарте?
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