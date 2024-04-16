Файзуллаев может продолжить карьеру в Италии

Руководствозаинтересовано в трансфере полузащитника. Об этом сообщает ParmaLive.

Стало известно, что в клубе считают вариант с приобретением Файзуллаева может стать усилением для команды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 11 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.

После 33-х туров в Серии В «Парма» занимает 1-е место в таблице с 69-ю очками. Команда является главным кандидатом на прямое попадание в Серию А по итогам нынешнего сезона.

Сегодня, 16-го апреля ЦСКА обыграл «Балтику» (2:0) и вышел в финал Кубка России Пути РПЛ. Полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев отметился забитым голом.