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    Файзуллаев может продолжить карьеру в Италии

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    Руководство «Пармы» заинтересовано в трансфере полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Об этом сообщает ParmaLive.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    Стало известно, что в клубе считают вариант с приобретением Файзуллаева может стать усилением для команды.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 11 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026-го года.

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    • После 33-х туров в Серии В «Парма» занимает 1-е место в таблице с 69-ю очками. Команда является главным кандидатом на прямое попадание в Серию А по итогам нынешнего сезона.

    Сегодня, 16-го апреля ЦСКА обыграл «Балтику» (2:0) и вышел в финал Кубка России Пути РПЛ. Полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев отметился забитым голом.

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