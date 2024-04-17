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    Обыграет ли «Бока Хуниорс» «Годой Крус»?

    «Бока Хуниорс» — «Годой Крус». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Годой Крус»
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    «Бока Хуниорс» — фаворит матча
    17 апреля в 14-м туре Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Годой Крус». Начало игры — в 01:30 мск. «Бока Хуниорс» — «Годой Крус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» занимает последнюю пятую позицию с 22 очками в группе B. Разница мячей: 19-12.

    Команда отстает от четвертой строчки, которая выводит в четвертьфинал, на один балл, поэтому мотивации ей не занимать.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На выезде они не нашли контраргументов для «Эстудиантеса» (0:1).

    Эта неудача прервала серию клуба без поражений в шесть поединков в разных турнирах, по ходу которой он одержал пять побед и один раз сыграл вничью.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Бока Хуниорс» потерпела лишь одно поражение при пяти победах и одной мировой.

    Очевидно, что с такой формой у коллектива есть хорошие шансы пробиться в четвертьфинал турнира, но для этого все же нужно выигрывать чаще.

    Эдинсон Кавани — лучший бомбардир команды в турнире с пятью голами.

    «Годой Крус»

    Турнирное положение: «Годой Крус» занимает первую строчку в группе B с 29 очками. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — пять пропущенных.

    При этом отрыв от пятой позиции, которая уже не дает возможности сыграть в четвертьфинале (ее как раз занимает соперник), составляет в семь баллов.

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    • Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Сармиенто» (1:0).

    Эта победа стала третьей кряду в последних поединках, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги и Кубок Аргентины.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Годой Крус» потерпел лишь одно поражение при четырех победах и одной ничьей.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал турнира, поэтому главное для него — просто не расслабляться.

    Томас Конечни — лучший бомбардир команды в турнире с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Боки Хуниорс» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Годой Крус» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Годой Крус» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.45, победа «Годой Крус» — в 5.20.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.55 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом в пяти из шести последних их поединков они победили.

    В двух из четырех последних матчей хозяева не выиграли, так что они точно не выглядят машиной по наботу очков.

    Ставка: «Годой Крус» не проиграет за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Годой Крус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.70

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    Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Годой Крус» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Бока Хуниорс» «Годой Крус»?
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