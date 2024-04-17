«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» занимает последнюю пятую позицию с 22 очками в группе B. Разница мячей: 19-12.
Команда отстает от четвертой строчки, которая выводит в четвертьфинал, на один балл, поэтому мотивации ей не занимать.
Последние матчи: хозяева в последней игре потерпели поражение. На выезде они не нашли контраргументов для «Эстудиантеса» (0:1).
Эта неудача прервала серию клуба без поражений в шесть поединков в разных турнирах, по ходу которой он одержал пять побед и один раз сыграл вничью.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Бока Хуниорс» потерпела лишь одно поражение при пяти победах и одной мировой.
Очевидно, что с такой формой у коллектива есть хорошие шансы пробиться в четвертьфинал турнира, но для этого все же нужно выигрывать чаще.
Эдинсон Кавани — лучший бомбардир команды в турнире с пятью голами.
«Годой Крус»
Турнирное положение: «Годой Крус» занимает первую строчку в группе B с 29 очками. В его активе 16 забитых мячей, в пассиве — пять пропущенных.
При этом отрыв от пятой позиции, которая уже не дает возможности сыграть в четвертьфинале (ее как раз занимает соперник), составляет в семь баллов.
Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Сармиенто» (1:0).
Эта победа стала третьей кряду в последних поединках, которые пришлись на Кубок Профессиональной лиги и Кубок Аргентины.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Годой Крус» потерпел лишь одно поражение при четырех победах и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал турнира, поэтому главное для него — просто не расслабляться.
Томас Конечни — лучший бомбардир команды в турнире с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Боки Хуниорс» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Годой Крус» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Годой Крус» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.45, победа «Годой Крус» — в 5.20.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.55 и 2.30.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом в пяти из шести последних их поединков они победили.
В двух из четырех последних матчей хозяева не выиграли, так что они точно не выглядят машиной по наботу очков.
Ставка: «Годой Крус» не проиграет за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Годой Крус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.70