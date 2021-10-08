Радукану
Для Радукану это будет первый матч после космического триумфа на Открытом чемпионате США. Теннисный мир до сих пор с трудом понимает, как 18-летняя теннисистка смогла завоевать титул в Нью-Йорке.
Но это действительно было удивительное выступление. С учетом квалификации Эмма выиграла на US Open десять матчей. И при этом она не проиграла ни одной партии.
В финале Радукану обыграла Лейлу Фернандес, которую тоже никто не ждал в финале. А перед этим были победы над Белиндой Бенчич в четвертьфинале и над Сарией Саккари в полуфинале.
После победы на US Open Радукану взлетела в рейтинге на 22-е места, благодаря чему попала в Индиан-Уэллсе в числе 32 сеяных теннисисток, которые стартуют сразу со второго круга.
Соснович
Соснович находится в рейтинге на 100 месте, но это не помешало ей попасть сразу в основную сетку турнира.
В первом круге Александра одержала уверенную победу над колумбийкой Марией Осорио-Серрано. Сопеница взяла лишь четыре гейма.
На US Open Соснович сразу же проиграла Елене Рыбакиной. Зато в Люксембурге и Чикаго ей удалось выиграть по одному матчу, а в Кливленде белоруска и вовсе дошла до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Радукану в этом матче можно поставить за 1.25, победу Соснович букмекеры предлагают за 4.15.
Если Эмме удастся сыграть на том же уровне, который она демонстрировала в Нью-Йорке, то, понятно, что проблем в предстоящем матче у нее не будет.
Ставка — победа Радукану в двух сетах за 1.72.
Также можно рассмотреть ставку на победу Радукану с форой по геймам (-5,0) за 1.83.