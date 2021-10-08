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    Сможет ли Радукану выиграть в первом матче после US Open?

    Радукану — Соснович. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 8 октября 2021 года

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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 8 октября, начало — в 19:00 мск. Радукану — Соснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Радукану

    Для Радукану это будет первый матч после космического триумфа на Открытом чемпионате США. Теннисный мир до сих пор с трудом понимает, как 18-летняя теннисистка смогла завоевать титул в Нью-Йорке.

    Но это действительно было удивительное выступление. С учетом квалификации Эмма выиграла на US Open десять матчей. И при этом она не проиграла ни одной партии.

    В финале Радукану обыграла Лейлу Фернандес, которую тоже никто не ждал в финале. А перед этим были победы над Белиндой Бенчич в четвертьфинале и над Сарией Саккари в полуфинале.

    После победы на US Open Радукану взлетела в рейтинге на 22-е места, благодаря чему попала в Индиан-Уэллсе в числе 32 сеяных теннисисток, которые стартуют сразу со второго круга.

    Соснович

    Соснович находится в рейтинге на 100 месте, но это не помешало ей попасть сразу в основную сетку турнира.

    В первом круге Александра одержала уверенную победу над колумбийкой Марией Осорио-Серрано. Сопеница взяла лишь четыре гейма.

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    На US Open Соснович сразу же проиграла Елене Рыбакиной. Зато в Люксембурге и Чикаго ей удалось выиграть по одному матчу, а в Кливленде белоруска и вовсе дошла до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Радукану в этом матче можно поставить за 1.25, победу Соснович букмекеры предлагают за 4.15.

    Если Эмме удастся сыграть на том же уровне, который она демонстрировала в Нью-Йорке, то, понятно, что проблем в предстоящем матче у нее не будет.

    Ставка — победа Радукану в двух сетах за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Радукану с форой по геймам (-5,0) за 1.83.

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    Радукану — Соснович: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Радукану выиграть в первом матче после US Open?
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