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    Контавейт продлит серию побед в противостоянии с Кырстей?

    Кырстя — Контавейт. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Остраве 20 сентября 2021 года

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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Кырстя — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кырстя

    Кырстя после Открытого чемпионата США успела выступить на турнире в словенском Портороже.

    Румынская теннисистка легко дошла до четвертьфинала, где уступила итальянке Ясмин Паолини. Перед этим были победы над Хизер Уотсон и Терезой Мартинцовой.

    На US Open Сорана выиграла только один матч. В стартовом раунде она одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.

    Кроме того, в августе Кырстя проиграла на старте турниров в Цинциннати и Чикаго.

    Контавейт

    Тем временем Контавейт в конце августа взяла первый титул с 2017 года. Эстонка выиграла турнир в Кливленде.

    В решающем матче Анетт выиграла у румынки Ирины Бегу. Кроме того, ей удалось победить Лорен Дэвис, Каролин Гарсию, Катерину Синякову и Сару Соррибес-Тормо.

    На Открытом чемпионате США Контавейт остановилась в третьем круге, уступив Иге Швентек. Польской теннисистке чуть больше повезло в решающем третьем сете.

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    Стоит отметить, что перед Кливлендом эстонская теннисистка проиграла четыре матча подряд, не сумев пройти первый круг на Уимблдоне, олимпийском турнире в Токио, в Монреале и и Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    На Кырстю в этом матче можно поставить за 3.32, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.35.

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    Все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Контавейт. В этом году эстонка обыграла румынскую теннисистку в Дубае и Майами.

    Надо признать, что на харде у Кырсти действительно немного шансов на победу в противостоянии с Анетт.

    Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 1.88.

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    Кырстя — Контавейт: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Контавейт продлит серию побед в противостоянии с Кырстей?
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