Кырстя
Кырстя после Открытого чемпионата США успела выступить на турнире в словенском Портороже.
Румынская теннисистка легко дошла до четвертьфинала, где уступила итальянке Ясмин Паолини. Перед этим были победы над Хизер Уотсон и Терезой Мартинцовой.
На US Open Сорана выиграла только один матч. В стартовом раунде она одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Кроме того, в августе Кырстя проиграла на старте турниров в Цинциннати и Чикаго.
Контавейт
Тем временем Контавейт в конце августа взяла первый титул с 2017 года. Эстонка выиграла турнир в Кливленде.
В решающем матче Анетт выиграла у румынки Ирины Бегу. Кроме того, ей удалось победить Лорен Дэвис, Каролин Гарсию, Катерину Синякову и Сару Соррибес-Тормо.
На Открытом чемпионате США Контавейт остановилась в третьем круге, уступив Иге Швентек. Польской теннисистке чуть больше повезло в решающем третьем сете.
Стоит отметить, что перед Кливлендом эстонская теннисистка проиграла четыре матча подряд, не сумев пройти первый круг на Уимблдоне, олимпийском турнире в Токио, в Монреале и и Цинциннати.
Прогноз и ставка
На Кырстю в этом матче можно поставить за 3.32, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.35.
Все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Контавейт. В этом году эстонка обыграла румынскую теннисистку в Дубае и Майами.
Надо признать, что на харде у Кырсти действительно немного шансов на победу в противостоянии с Анетт.
Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 1.88.