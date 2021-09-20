Эстонка Анетт Контавейт сыграет против румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Кырстя — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кырстя

Кырстя после Открытого чемпионата США успела выступить на турнире в словенском Портороже.

Румынская теннисистка легко дошла до четвертьфинала, где уступила итальянке Ясмин Паолини. Перед этим были победы над Хизер Уотсон и Терезой Мартинцовой.

На US Open Сорана выиграла только один матч. В стартовом раунде она одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Кроме того, в августе Кырстя проиграла на старте турниров в Цинциннати и Чикаго.

Контавейт

Тем временем Контавейт в конце августа взяла первый титул с 2017 года. Эстонка выиграла турнир в Кливленде.

В решающем матче Анетт выиграла у румынки Ирины Бегу. Кроме того, ей удалось победить Лорен Дэвис, Каролин Гарсию, Катерину Синякову и Сару Соррибес-Тормо.

На Открытом чемпионате США Контавейт остановилась в третьем круге, уступив Иге Швентек. Польской теннисистке чуть больше повезло в решающем третьем сете.

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Стоит отметить, что перед Кливлендом эстонская теннисистка проиграла четыре матча подряд, не сумев пройти первый круг на Уимблдоне, олимпийском турнире в Токио, в Монреале и и Цинциннати.

Прогноз и ставка

На Кырстю в этом матче можно поставить за 3.32, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.35.

Все четыре предыдущих матча между этими теннисистками завершились в пользу Контавейт. В этом году эстонка обыграла румынскую теннисистку в Дубае и Майами.

Надо признать, что на харде у Кырсти действительно немного шансов на победу в противостоянии с Анетт.

Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 1.88.