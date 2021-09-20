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    Басилашвили обыграет Маджера в двух сетах?

    Басилашвили — Маджер. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Меце 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Маджер
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    Николаз Басилашвили
    Грузин Николаз Басилашвили сыграет против итальянца Джанлуки Маджера в первом круге турнира во французском Меце. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Басилашвили — Маджер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Басилашвили

    Басилашвили в это сезоне выиграл два турнира. В марте он взял титул в Дохе, а в начале мая — в Мюнхене. Этот год уже точно можно считать успешным для Николоза.

    На олимпийском турнире в Токио и на «Мастерсе» в Торонто грузинский теннисист дошел до третьего круга. Среди тех, кого он обыграл, оказались Лоренцо Сонего и Алекс Де Минаур.

    После поражения от Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Цинциннати Басилашвили выиграл два матча на Открытом чемпионате США. В третьем раунде Николоза остановил Рейлли Опелка.

    Маджер

    Все лучшие результаты Маджера в этом сезоне связаны с грунтом. Это любимое покрытие итальянца, на котором он чаще всего и выступает.

    На харде Джанлука относительно успешно сыграл только в Делрей-Бич, где дошел до четвертьфинала. Правда, это было еще в первой половине января.

    В остальных шести матчах на твердом покрытии Маджер одержал только одну победу.

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    На Открытом чемпионате США Маджер в первом раунде уступит австралийцу Джордану Томпсону.

    Прогноз и ставка

    На Басилашивили в этом матче можно поставить за 1.37, победу Маджера букмекеры предлагают за 3.20.

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    Тут все зависит от Николоза, но, думается, с мотивацией у него точно не будет проблем. Тем более грузинский теннисист любит играть на харде, в отличие от соперника.

    Ставка — победа Басилашвили в двух сетах за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маджера меньше 11,0 за 1.88.

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    Басилашвили — Маджер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Басилашвили обыграет Маджера в двух сетах?
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