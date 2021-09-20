Грузин Николаз Басилашвили сыграет против итальянца Джанлуки Маджера в первом круге турнира во французском Меце. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Басилашвили — Маджер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Басилашвили

Басилашвили в это сезоне выиграл два турнира. В марте он взял титул в Дохе, а в начале мая — в Мюнхене. Этот год уже точно можно считать успешным для Николоза.

На олимпийском турнире в Токио и на «Мастерсе» в Торонто грузинский теннисист дошел до третьего круга. Среди тех, кого он обыграл, оказались Лоренцо Сонего и Алекс Де Минаур.

После поражения от Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Цинциннати Басилашвили выиграл два матча на Открытом чемпионате США. В третьем раунде Николоза остановил Рейлли Опелка.

Маджер

Все лучшие результаты Маджера в этом сезоне связаны с грунтом. Это любимое покрытие итальянца, на котором он чаще всего и выступает.

На харде Джанлука относительно успешно сыграл только в Делрей-Бич, где дошел до четвертьфинала. Правда, это было еще в первой половине января.

В остальных шести матчах на твердом покрытии Маджер одержал только одну победу.

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На Открытом чемпионате США Маджер в первом раунде уступит австралийцу Джордану Томпсону.

Прогноз и ставка

На Басилашивили в этом матче можно поставить за 1.37, победу Маджера букмекеры предлагают за 3.20.

Тут все зависит от Николоза, но, думается, с мотивацией у него точно не будет проблем. Тем более грузинский теннисист любит играть на харде, в отличие от соперника.

Ставка — победа Басилашвили в двух сетах за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Маджера меньше 11,0 за 1.88.