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    Путинцева проиграет итальянке Бронцетти?

    Бронцетти — Путинцева. Прогноз (к. 3.85) и ставки на турнир в Портороже 17 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бронцетти — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в четвертьфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Бронцетти — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бронцетти

    Бронцетти проводит всего лишь второй в этом году турнир на харде на уровне WTA. До этого она безуспешно пыталась попасть в основную сетку Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке итальянка уступила в первом раунде отбора.

    В Портороже Лючия тоже начала с квалификации. В первом круге в основной сетке она обыграла опытную Ребекку Петерсон из Швеции.

    А после этого была победа над Бернардной Перой. 22-летняя теннисистка уступила в первом сете, но в итоге сделала камбэк.

    Бронцетти, как правило, выступает на грунте. И на этом покрытии у нее тоже было несколько удачных турниров. В Лозанне и Палермо она дошла до четвертьфинала.

    Путинцева

    Путинцева в середине июля выиграла турнир на грунте Будапешта. Соперницы там были не самые опасные, но любой титул придает уверенности.

    Правда, после этого Юлия не всегда выступала удачно. До поездки в Люксембург выиграть больше одного матча ей удалось только в Сан-Хосе. Там, к слову, 26-летняя теннисистка обыграла Донну Векич и Айлу Томлянович.

    В Монреале Путинцева сразу же проиграла Веронике Кудерметовой, а в Цинциннати после победы над Чжан Шуай уступила Каролине Плишковой. На US Open ее в первом же круге остановила Кайя Канепи.

    Все прогнозы на теннис

    В Портороже Путинцева стартовала с победы над румынкой Жаклин Кристиан, после чего уверенно обыграла британку Кэти Бултер.

    Прогноз и ставка

    На Бронцетти в этом матче можно поставить за 4.70, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.21.

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    Путинцева, безусловно, явный фаворит, но есть подозрение, что итальянка все-таки заставит понервничать свою опытную соперницу.

    Ставка — победа Путинцевой со счетом 2-1 по сетам за 3.85.

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    Бронцетти — Путинцева: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на теннис. Путинцева проиграет итальянке Бронцетти?
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