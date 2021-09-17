Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в четвертьфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Бронцетти — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бронцетти

Бронцетти проводит всего лишь второй в этом году турнир на харде на уровне WTA. До этого она безуспешно пыталась попасть в основную сетку Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке итальянка уступила в первом раунде отбора.

В Портороже Лючия тоже начала с квалификации. В первом круге в основной сетке она обыграла опытную Ребекку Петерсон из Швеции.

А после этого была победа над Бернардной Перой. 22-летняя теннисистка уступила в первом сете, но в итоге сделала камбэк.

Бронцетти, как правило, выступает на грунте. И на этом покрытии у нее тоже было несколько удачных турниров. В Лозанне и Палермо она дошла до четвертьфинала.

Путинцева

Путинцева в середине июля выиграла турнир на грунте Будапешта. Соперницы там были не самые опасные, но любой титул придает уверенности.

Правда, после этого Юлия не всегда выступала удачно. До поездки в Люксембург выиграть больше одного матча ей удалось только в Сан-Хосе. Там, к слову, 26-летняя теннисистка обыграла Донну Векич и Айлу Томлянович.

В Монреале Путинцева сразу же проиграла Веронике Кудерметовой, а в Цинциннати после победы над Чжан Шуай уступила Каролине Плишковой. На US Open ее в первом же круге остановила Кайя Канепи.

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В Портороже Путинцева стартовала с победы над румынкой Жаклин Кристиан, после чего уверенно обыграла британку Кэти Бултер.

Прогноз и ставка

На Бронцетти в этом матче можно поставить за 4.70, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.21.

Путинцева, безусловно, явный фаворит, но есть подозрение, что итальянка все-таки заставит понервничать свою опытную соперницу.

Ставка — победа Путинцевой со счетом 2-1 по сетам за 3.85.