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    Сможет ли Харрис выиграть у Зверева хотя бы один сет?

    Зверев — Харрис. Прогноз (к. 1.97) и ставки на US Open 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Харрис
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 20:30 мск. Зверев — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев в этом сезоне дошел до четвертьфинала на трех из четырех турниров «Большого шлема». Но сейчас все равно особенный момент. На Олимпиаде в Токио Александр наконец-то обрел чемпионскую уверенность. И ключевым, безусловно, стал матч с Новаком Джоковичем. После победы над сербом мы наблюдаем совершенно другого Зверева.

    После триумфа на олимпийском турнире немецкий теннисист стал победителем «Мастерса» в Цинциннати. В полуфинале четвертая ракетка мира обыграл Стефаноса Циципаса, а решающем матче разгромил Андрея Рублева.

    В Нью-Йорке самым сложным для Зверева пока что был матч против Джека Сока. Американец выиграл первый сет, но энергии ему хватило ненадолго. В начале четвертого сета Сок снялся из-за повреждения.

    В четвертом круге Зверев выиграл в трех сетах у итальянца Янника Синнера. Этот матч окончательно подтвердил, что немец находится в шикарной форме.

    Харрис

    Тем временем Харрис впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема», благодаря чему дебютирует в топ-40.

    В этом году южноафриканец провел ряд классных матчей, поэтому своим выступлением в Нью-Йорке он вряд ли кого-то удивляет. Например, в начале августа он обыграл Рафаэля Надаля.

    Уже в первом круге Ллойд обыграл Карена Хачанова, потом была уверенная победа над Эрнесто Эскобедо. В третьем раунде Харрис неожиданно легко выиграл у Дениса Шаповалова, а четвертом остановил Рейлли Опелку.

    Все прогнозы на US Open

    Поразительно, что Харрис перебил Опелку по количеству эйсов — 36 против 24. У южноафриканца очень опасная подача, можно даже сказать, что это его главное оружие.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Харриса букмекеры предлагают за 5.80.

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    Не так давно немец обыграл южноафриканца на «Мастерсе» в Цинциннати. Тогда Александу хватило двух сетов.

    Но на этот раз, скорее всего, Звереву придется задержаться на корте. Харрис очень здорово играет, это факт, и очевидно, что ему по силам взять хотя бы одну партию.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.64. Оба очень хорошо держат свою подачу, поэтому такой сценарий очень вероятен.

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    Зверев — Харрис: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Харрис выиграть у Зверева хотя бы один сет?
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