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    Сколько геймов отдаст Медведев австрийцу Кепферу?

    Кепфер — Медведев. Прогноз (к. 2.05) и ставки на US Open 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кепфер — Медведев
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    Даниил Медеведев
    Россиянин Даниил Медеведев сыграет против австрийца Доминика Кепфера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 20:30 мск. Кепфер — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кепфер

    Кепфер в первом круге US Open выиграл у Кентена Алиса. Для победы над французом ему потребовалось пять сетов.

    Ранее в этом сезоне австрийский теннисист выиграл по два матча Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также прошел один круг на на Открытом чемпионате Австралии.

    Интересно, что в Париже Кепфер проиграл Роджеру Федереру. Но по игре он практически не уступал легендарном швейцарцу. В трех сетах все решилось на тай-брейке, а в четвертом Федерер выиграл 7:5.

    На Уимблдоне Доминик справился с подачей Рейлли Опелки. Более того, это уже его третья победа над американцем.

    Еще одним достижением Кепфера в этом сезоне стал выход в третий круг олимпийского турнира в Токио.

    Медведев

    Медведев тем временем стартовал с победы над Ришаром Гаске. Как и ожидалось, россиянин не отдал ни одного сета.

    И по счету — 6:4, 6:3, 6:1 — можно сделать вывод, что это был очень простой матч для второй ракетки мира.

    Однако Медведев после игры признался, что было не так уж и просто.

    «В третьем сете я не очень здорово чувствовал себя физически. Хорошо, что я уже вел 2:0 и мне в итоге не пришлось играть пять партий», — отметил российский теннисист.

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    Медведев не стал вдаваться в подробности, что именно его беспокоило, но будем надеяться, что сейчас с ним уже все в порядке.

    Победа над Гаске стала для Медведева 200-й в карьере и 160-й на харде.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Кепфера предлагают поставить за 16.25, а на россиянина — за 1.02.

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    С одной стороны, здесь действительно не может быть никаких сомнений, но Кепфер при этом не такой уж и простой соперник. Два года назад Даниил уже встречался с ним как раз на US Open, и тогда австриец смог взять один сет.

    В общем, мы считаем, что в этом матче Медведеву будет сложнее, чем в игре против Гаске.

    Ставка — тотал выигранных геймов Кепфера больше 10,5 за 2.05.

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    Кепфер — Медведев: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на теннис. Сколько геймов отдаст Медведев австрийцу Кепферу?
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