Кепфер
Кепфер в первом круге US Open выиграл у Кентена Алиса. Для победы над французом ему потребовалось пять сетов.
Ранее в этом сезоне австрийский теннисист выиграл по два матча Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также прошел один круг на на Открытом чемпионате Австралии.
Интересно, что в Париже Кепфер проиграл Роджеру Федереру. Но по игре он практически не уступал легендарном швейцарцу. В трех сетах все решилось на тай-брейке, а в четвертом Федерер выиграл 7:5.
На Уимблдоне Доминик справился с подачей Рейлли Опелки. Более того, это уже его третья победа над американцем.
Еще одним достижением Кепфера в этом сезоне стал выход в третий круг олимпийского турнира в Токио.
Медведев
Медведев тем временем стартовал с победы над Ришаром Гаске. Как и ожидалось, россиянин не отдал ни одного сета.
И по счету — 6:4, 6:3, 6:1 — можно сделать вывод, что это был очень простой матч для второй ракетки мира.
Однако Медведев после игры признался, что было не так уж и просто.
«В третьем сете я
Медведев не стал вдаваться в подробности, что именно его беспокоило, но будем надеяться, что сейчас с ним уже все в порядке.
Победа над Гаске стала для Медведева 200-й в карьере и 160-й на харде.
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Кепфера предлагают поставить за 16.25, а на россиянина — за 1.02.
С одной стороны, здесь действительно не может быть никаких сомнений, но Кепфер при этом не такой уж и простой соперник. Два года назад Даниил уже встречался с ним как раз на US Open, и тогда австриец смог взять один сет.
В общем, мы считаем, что в этом матче Медведеву будет сложнее, чем в игре против Гаске.
Ставка — тотал выигранных геймов Кепфера больше 10,5 за 2.05.