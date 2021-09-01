Россиянин Даниил Медеведев сыграет против австрийца Доминика Кепфера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 20:30 мск. Кепфер — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кепфер

Кепфер в первом круге US Open выиграл у Кентена Алиса. Для победы над французом ему потребовалось пять сетов.

Ранее в этом сезоне австрийский теннисист выиграл по два матча Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также прошел один круг на на Открытом чемпионате Австралии.

Интересно, что в Париже Кепфер проиграл Роджеру Федереру. Но по игре он практически не уступал легендарном швейцарцу. В трех сетах все решилось на тай-брейке, а в четвертом Федерер выиграл 7:5.

На Уимблдоне Доминик справился с подачей Рейлли Опелки. Более того, это уже его третья победа над американцем.

Еще одним достижением Кепфера в этом сезоне стал выход в третий круг олимпийского турнира в Токио.

Медведев

Медведев тем временем стартовал с победы над Ришаром Гаске. Как и ожидалось, россиянин не отдал ни одного сета.

И по счету — 6:4, 6:3, 6:1 — можно сделать вывод, что это был очень простой матч для второй ракетки мира.

Однако Медведев после игры признался, что было не так уж и просто.

«В третьем сете я не очень здорово чувствовал себя физически . Хорошо, что я уже вел 2:0 и мне в итоге не пришлось играть пять партий», — отметил российский теннисист.

Все прогнозы на US Open

Медведев не стал вдаваться в подробности, что именно его беспокоило, но будем надеяться, что сейчас с ним уже все в порядке.

Победа над Гаске стала для Медведева 200-й в карьере и 160-й на харде.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Кепфера предлагают поставить за 16.25, а на россиянина — за 1.02.

С одной стороны, здесь действительно не может быть никаких сомнений, но Кепфер при этом не такой уж и простой соперник. Два года назад Даниил уже встречался с ним как раз на US Open, и тогда австриец смог взять один сет.

В общем, мы считаем, что в этом матче Медведеву будет сложнее, чем в игре против Гаске.

Ставка — тотал выигранных геймов Кепфера больше 10,5 за 2.05.