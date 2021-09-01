Серб Новак Джокович сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Джокович — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович приехал в Нью-Йорк за мечтой. Он может стать первым за последние 52 года игроком, который соберет календарный «Большой шлем» в мужском теннисе. Остался последний шаг.

Ранее в этом году Новак уже выиграл Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдон.

И это, безусловно, невероятное достижение, но даже сейчас Джокович все равно немного расстроен. Месяц назад он упустил шикарную возможность повторить невероятный результат Штеффи Граф, которая в сезоне-1988 выиграла в один год и все турниры «Большого шлема» и золотую медаль на Олимпиаде.

К сожалению, Джокович на Играх в Токио остался даже без бронзовой медали. Сначала он в абсолютно эпичном матче 1/2 финала уступил Александру Звереву, а потом проиграл Пабло Каррено-Бусте в поединке за третье место.

С тех пор Новак не провел ни одного матча, полностью сконцентрировавшись на восстановлении, в том числе моральном.

Руне

Тем временем Руне с каждым месяцем играет все лучше и лучше. В августе 18-летний теннисист выиграл два «челленджера» подряд.

Сначала датчанин взял титул в Сан-Марино, а потом в Вероне. В обоих случаях матчи проходили на грунте.

К слову, если не учитывать ряд матчей на «фьючерсах» в начале года, до US Open Руне играл исключительно на грунте.

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И тем не менее в Нью-Йорке талантливый теннисист из Дании сумел пройти непростую квалификацию.

Прогноз и ставка

Исход в данном случае очевиден, но если вы вдруг сомневаетесь в Джоковиче, не победу Руне букмекеры предлагают поставить за 23.00.

Можно не сомневаться, что Руне выйдет играть в свое удовольствие. Он прекрасно понимает, что на данном этапе у него нет ни малейших шансов на успех в матче с первой ракеткой мира.

Ставка — тотал Руне меньше 8,0 за 1.94.

Шесть-семь выигранных геймов в таком матче станут для 18-летнего Руне большим успехом.