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    Сможет ли Зверев обыграть Куэрри в трех сетах?

    Зверев — Куэрри. Прогноз (к. 1.78) и ставки на US Open 31 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Куэрри
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Сэма Куэрри в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Зверев — Куэрри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Зверев — главный теннисист уходящего лета. И судя по всему, в карьере немецкого теннисиста наступил переломный момент.

    После невероятного триумфа на Олимпиаде Александр, похоже, понял, что может обыгрывать кого угодно. В Токио он остановил самого Новака Джоковича. Зверев одержал волевую победу над сербом в полуфинале турнира — после того, как отдал первый сет со счетом 1:6. Но дальше были две просто невероятные партии, в которых Джокович просто наблюдал за космическим теннисом соперника.

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    После небольшой паузы Зверев вернулся на корт на «Мастерсе» в Цинциннати — и снова взял титул. В полуфинале четвертая ракетка мира обыграл Стефаноса Циципаса, а в решающем матче разгромил Андрея Рублева.

    Как ни странно, но главным конкурентом Джоковича на US Open сейчас, пожалуй, можно назвать как раз Зверева.

    Куэрри

    Тем временем Куэрри проводит не самый лучший сезон. Исключением стали лишь два турнира на траве в Штутгарте и на Мальорке, там американец действительно неплохо выступил, но в целом результаты совсем не впечатляют.

    В Нью-Йорк Сэм приехал после пяти поражений кряду. Серия началась на Уимблдоне, когда он уступил во втором круге австралийцу Джеймсу Дакворту.

    После этого Куэрри не смог преодолеть стартовый раунд в Ньюпорте, Лос-Кабосе, Атланте и Вашингтоне.

    В 2017 году Куэрри дошел на US Open до четвертьфинала, но после этого три года подряд вылетал после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче букмекеры предлагают поставить всего лишь за 1.065, а на победу Куэрри — за 9.70.

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    Тут, конечно, все зависит от Зверева, от его настроя. И с этим вряд ли будут проблемы. Сейчас, наверное, один из тех случаев, когда он действительно является серьезным претендентом на победу в турнире «Большого шлема».

    Ставка — победа Зверева в трех сетах за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Куэрри меньше 13,5 за 1.85.

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    Зверев — Куэрри: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 31.08.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Куэрри в трех сетах?
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